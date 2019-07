Wofür kämpft ihr an der Kosmos-Front?

Brennt Zürich mal wieder? Naheliegende Frage, seit vor etwas mehr als einer Woche die öffentliche Diskussion um das Zürcher Kosmos begann und diese innert kürzester Zeit eine Temperatur erreichte, die es mit der Sommerhitze locker aufnehmen könnte. Von einem «Kampf», einem «grossen Showdown», gar einem «Knall» war die Rede. All das sei in Zürich eingeschlagen «wie eine Bombe», hiess es in einem Medienbericht.