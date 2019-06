Und in der Ferne glitzert die Gurke

Die Sündenböcke

Ich brauche nur knapp 30 Gehminuten, um von einem der ehemals ärmsten Bezirke Londons in das politische und finanzielle Machtzentrum der Stadt zu gelangen. Männer in dunkelblauen Anzügen und Frauen in eleganten Kostümen hasten mit Aktenmappen durch die von immer gigantischeren Bürokomplexen gesäumten Strassenschluchten. Hier schlägt das Herz des englischen Kapitalismus. Hier sind grosse internationale Handelskonzerne, Banken, Versicherungen und Anwaltskanzleien domiziliert. Hier werden etwa ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung und über 50 Prozent der Wertschöpfung von ganz Grossbritannien erbracht. Hier werden im weltweiten Vergleich absolute Spitzenlöhne gezahlt. Und hier arbeiten etwa 30 Prozent Ausländer.

Die allermeisten Einwanderer in Whitechapel leben nicht auf der glitzernden Seite des Lebens. Eine ganz neue Gefahr für ihr Zusammenleben geht - wie mittlerweile an so vielen Orten auf dieser Welt - von populistischen Politikern aus. Immigranten, die seit langem in London leben, arbeiten und Steuern zahlen, werden von ihnen mit Sprüchen beleidigt oder zu Sündenböcken gestempelt.

Boris Johnson, der Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May, geht höchstpersönlich mit schlechtem Beispiel voran. Burka tragende Frauen hätten eine gewisse Ähnlichkeit mit Bankräubern und Briefkästen, lästerte er vor einiger Zeit in seiner Kolumne im «Daily Telegraph». Die konservativen Tories sehen in solcherlei Sprüchen offenbar kein Problem.