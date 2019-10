Unbequemes Frausein

Ein Spruch, der zur Folge hatte, dass sich Jansen beim Ombudsmann beschwerte, worauf ihr dieser recht gab und in den Zeitungen diverse Männer schlaue Sachen zum Thema Satire und Sexismus sagten. Zu Wort meldete sich in den sozialen Medien dann auch noch die Videobloggerin und Kolumnistin Tamara Wernli, die fand, Ronja Jansen solle sich doch freuen über ein Kompliment zu ihrem Erscheinungsbild.

Also alles ein bisschen unbefriedigend in dieser flammenden Gender-und-Humor-Debatte, in die ich mich selbst allerdings nicht weiter ein­zumischen gedachte. Bis mir eben auffiel: Das wäre vielleicht die Chance, endlich die bedeutende weibliche Stimme in einer grossen Sache zu werden. Aber ob es reicht, als Frau zu sagen, dass Elseners Witz halt einfach gar nicht mal so gut war?

Ein Gefühl des Frauseins beschlich mich auch letzthin, als ich eher per Zufall die Gelegenheit erhielt, mich in traditionell weiblich konnotierten Kompetenzen zu beweisen. Dazu kam es, als mich ein bekannter Kleinkünstler kontaktierte und seine Sorge über den Verbleib meines Vaters, der in der gleichen Sparte tätig ist, zum Ausdruck brachte. Man habe sich am Vorabend ver­abredet, aber der Erwartete sei nicht erschienen und habe auch weder auf Anrufe noch auf Kurznachrichten reagiert.

Es folgten Recherchen innerhalb der Kernfamilie, und so konnte ich meinen alten Herrn schliesslich verorten: Er weilte in den Ferien und hat dies offenbar unzureichend kommuniziert (was er selbst übrigens bestreitet – das muss ich aus dem journalistischen Bestreben heraus, ausgewogen zu berichten, doch noch hinzufügen). Jedenfalls fand ich mich bald in einer verständnisvoll-vermittelnden Rolle zwischen zwei älteren weissen Männern wieder, die ihre Agenden zu wenig gründlich abgestimmt hatten.

Mitteilsame Frauen hier, kommunikationsfaule Herren da: Das sind natürlich Stereotypen, die ich hier heran­ziehe, da haben Sie recht, aber ich habe das alles ja auch in der Rolle einer Grüsel-Kolumnistin erzählt, deshalb empören Sie sich bitte nicht. Und jetzt genug davon, fragen wir uns lieber: Was haben wir gelernt? Nun, meine Eltern werde ich bald einmal in die Geheimnisse der E-Mail-Abwesenheitsmeldung einweihen. Michael Elsener wird wieder bessere Spässe machen. Und ich bleibe vermutlich auch weiterhin eine Frau.

