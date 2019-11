Überschätzte Delfine

Meine fast schon penetrante Firmentreue hat den ganz angenehmen Nebeneffekt, dass ich schon länger kein Bewerbungsgespräch mehr über mich ergehen lassen musste. Neulich berichtete mir eine Kollegin, dass ihr im Zuge eines solchen Stellen-Castings die Frage gestellt wurde, was denn das Verrückteste gewesen sei, was sie in ihrem Leben je getan habe. Weil meine Kollegin wusste, dass diese Frage zum üblichen Erkundigungsrepertoire von Stellenbesetzern gehört, erfand sie irgendeine windige Urlaubsgeschichte, in welcher jobrelevante Aspekte wie Teamarbeit, Kommunikation und Kreativität nicht zu kurz kamen. Ich wäre bei dieser Frage vermutlich ins Grübeln gekommen. Da war nichts. Kein Nacktbaden im Dorfteich, kein Termin im Schwellkörper-Piercing-Studio, nichts Unkeusches auf dem Liegevelo. Gar nichts. Das Drauf gängerischste, was mir spontan in den Sinn kommt, ist, dass ich kürzlich in einem Kinderzoo mit dem Gedanken spielte, einem Strauss meinen Zigarettenstummel ins Öhrchen zu drücken, weil gerade kein Aschenbecher zur Hand war und mir die Lauscher-Öffnung des Federtiers von der Grösse her als exakt dafür passend erschien. Doch ich konnte mich beherrschen. Ein bisschen verrückt war ich neulich auch während einer Begegnung mit einer Greenpeace-Aktivistin, der es gefiel, ihr Anwerbungsgespräch (vergeblich, da bereits Mitglied) mit folgender Frage zu eröffnen: «Na, junger Mann, Sie mögen doch Delfine, nehme ich doch mal an?» Ich entgegnete ihr, dass ich Delfine generell einigermassen überschätzt fände - das Fleisch schmecke nicht, und als Sujet von Airbrush-Artisten sei der Delfin ebenfalls etwas abgefingert.

Das sind natürlich Geschichten, die einem Human-Resources-Manager eher nicht gefallen würden. Auch bei einem allfälligen Bewerbungsgespräch bei der «Schweizer Familie» hätte ich damit einen eher schweren Stand. Niemand begehrt einen Delfinskeptiker und potenziellen Straussenmisshandler auf eine Schweizer Familie loszulassen. Und auch als Lebenszwischenfazit ist dieser Mangel an Verrücktheit ebenfalls etwas enttäuschend. Trost gibts mal wieder beim alten Philosophenkumpel Blaise Pascal. Wie hat er doch so schön erkannt: «Die Menschen sind so notwendig verrückt, dass es auf eine andere Art von Verrücktheit verrückt wäre, nicht verrückt zu sein.»