Superhelden für die Ohren

Etwas unerwartet erscheinen in diesem Medienimperium die «Avengers»-Hörspiele, die jetzt auch bei Spotify verfügbar sind. Comicverfilmungen als Hörspiele weiterzuverarbeiten, klingt etwas nach Themenverfehlung. Schliesslich geht es bei den meisten Superheldengeschichten um die schrägen, knallbunten Figuren und den Aufruhr, den sie veranstalten. Was bleibt da von der Geschichte, wenn man die ikonischen Figuren nicht sieht, keine spektakulären Effekte und auch keine der virtuos choreografierten Actionszenen? Überraschend viel.

Die Eigenheiten der Charaktere werden in der Hörfassung deutlicher

Die Hörspiele sind eine Mischung aus dem Filmton der deutschen Synchronfassung und einem markigen Erzähler, der den Handlungsverlauf wiedergibt und zu den Figuren oft noch einiges an Hintergrundwissen über ihre Geschichten und ihre Verhältnisse zueinander parat hat, was in den rasanten Filmen manchmal etwas untergeht. Selbst für richtig harte Fans lohnt es sich, mal reinzuhören, auch wenn man die Filme schon in- und auswendig kennt. Die Motivationen und Eigenheiten mancher Charaktere werden in der Hörfassung deutlicher als in den Filmen. Und für jüngere Kinder sind die Hörspiele natürlich besser geeignet als die zwar grundsätzlich kinderfreundlichen, manchmal aber doch arg krawalligen Filme.

Für die Marvel-Studios sind die Hörspiele so ein kleiner, aber wichtiger Stein in der Architektur ihres Medienimperiums. Jüngere Zuhörer werden damit an die Marke herangeführt, und seit die Marvel-Filme, wie auch «Star Wars», zum Disney-Konzern gehören, scheint es, also sollten die Franchises langfristig näher zusammenrücken. Nicht inhaltlich, aber was den Vertrieb angeht. So soll noch in diesem Jahr der Streamingdienst von Disney starten, bei dem es dann Inhalte von Disney, «Star Wars» und Marvel nur je einen Klick voneinander entfernt abzurufen gibt. Ob es da dann auch Hörspielfassungen der Filme geben wird, ist noch nicht bekannt.

Mit Hörspielen betreiben Marvel und Disney vor allem Marketing

Möglich wäre es. Möglich ist aber auch, dass Marvel und Disney mit solchen Hörversionen ihrer Filme vor allem Marketing betreiben. Denn mit Hörspielen zeigen sie Präsenz auf diesen wichtigen, neuen, digitalen Streamingdiensten, wo es sonst bisher nur die Soundtracks der Filme abzurufen gab. Denn die Zielgruppe, die für Marvel natürlich letztlich interessanter ist als Kinder, sind junge Erwachsene mit einem Einkommen.

Diese Zielgruppe erreicht man am besten über Streamingdienste wie Spotify oder Netflix und über soziale Medien wie Instagram. Um als Marke erfolgreich zu sein, reicht es heute nicht, seine Produkte auf herkömmlichen Wegen zu vertreiben. Wer nicht bei den digitalen Plattformen möglichst viel Präsenz zeigt, der existiert praktisch nicht. Das scheint selbst für eine so extrem erfolgreiche Marke wie die «Avengers» zu gelten.