Das Paradox der Fragmente

Das Detektivische als Grundhaltung zur Welt, zum eigenen Leben, zu dieser Ausstellung scheint Mia Sanchez hervorheben zu wollen, «Fäuste voller Geheimnisse» verspricht sie. Zum Beispiel mit dem gut acht Minuten dauernden Video «Fists Full of Secrets», das auf einem längeren Text mit gleichem Titel basiert, nicht untypisch für das Schaffen der Künstlerin, der Sprache und Theater als Anregung für ihr genreübergreifendes Schaffen dienen: Jemand, im Film die Kamera, folgt einer Frau, die jemandem zu folgen scheint. Eingeflochtene Kindheitserinnerungen und eine mit Sehnsucht aufgeladene Kontaktlosigkeit durchziehen Film wie Text, doch wo Letzterer durch die verschiedenen Zeitebenen immerhin etwas Tiefe durchschimmern lässt, ist im Video alles so offensichtlich für die Kamera gemacht, dass einfach eine wenig interessante Flachheit dabei herauskommt.

Trockenes Setting

Die in Sevilla geborene Sanchez lebt in Basel und Bern und hat an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Sie gehört zu den Organisatorinnen des Kunstraums Riverside in Worblaufen. 2018 wurde sie mit dem Preis der Kiefer-Hablitzel-Stiftung ausgezeichnet. Die fragliche Arbeit bestand aus hängenden, blau beleuchteten, zeltartigen Puppenstuben, in denen sich beckettsche Puppendramen abzuspielen schienen. In Bern waren diese Miniaturen im Kunstraum Milieu zu sehen.

Eine gewisse Ähnlichkeit damit, wenn auch mit deutlich weniger Suggestionskraft versehen, haben die nun in der Stadtgalerie ausgestellten miniaturisierten Betten namens «Lebenswelten»: Grün, blau, orange, die Duvets halb zurückgeschlagen, deuten sie vielleicht eine Szene, eine Story, einen Erinnerungsraum an, die dann aber doch nirgends zu finden sind.

Komplettiert wird der erste Raum von Sanchez’ Ausstellung durch das Video «Four Seasons and One in Between Each», bestehend aus, nun ja, Eindrücken. Städte, Landschaft aus einem fahrenden Zug, eine Terrasse.

Ein Text, eher desinteressiert als hypnotisch gesprochen, nähert sich der Wahrnehmung von Zeit, der subjektiven und der sozialen Zeit. In Englisch, dabei liesse sich der schöne Titel in einen ebenso schönen deutschen übersetzen, aber solche Verluste müssen unter den Bedingungen zeitgenössischer Kunstproduktion wohl einfach hingenommen werden, scheint es. Sanchez hat den Film vor zwei Jahren bereits im Kunstraum Gärtnergasse in Wien gezeigt. Dort hatte sie sich die Mühe gemacht, den Raum als Ganzes zu gestalten, inklusive Lichtführung und grosser Stoffblumen am Boden.

Davon ist in Bern nur noch ein sehr trockenes Setting übrig geblieben. Aus den Blumen sind Fotokopien geworden und aus dem Stoff «Jahreszeiten» ein ziemlich trockenes Thema. Die detektivische Neugierde weicht der Gleichgültigkeit und beim Verlassen der Stadtgalerie dem Gefühl, wenig, sehr wenig gesehen zu haben. Fragmentarisch könnte man die Sache im besten Fall nennen. Doch das ist das Paradox von Fragmenten: Wenn nichts da ist, von dem sie abgebrochen übrig geblieben sind, sehen sie einfach aus wie etwas furchtbar Unfertiges.

Stadtgalerie Bern: Mia Sanchez, «Truths, Scoops, Consequences». Bis 7.12.