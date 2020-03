Lachen über Corona

1. Der Klassiker:

Das erste Opfer des Virus war das Corona-Bier, denn über nichts wurden so viele Witze gemacht wie über die mexikanische Biermarke. Hier der herzigste Joke, der tausendfach im Netz geteilt wurde. Sein Urheber ist unbekannt wie Patient null des Virus, nach dem die Suche noch immer läuft:

So weit kann Abscheu vor einem Bier führen? ???? #coronapic.twitter.com/JhDGA9c0CE — Christian Roth (@roth_liebefeld) February 29, 2020

2. Die Menschenkette:

Wenn irgendetwas Unerwartetes auf dieser Welt geschieht, ist auf das Satiremagazin «Titanic» und seine Partei «Die Partei» verlass. So ist es auch beim Coronavirus.

3. Trump und das Virus:

US-Präsident Donald Trump ist ein beliebtes Sujet für Corona-Witze. Spätestens seit er die Auffassung vertrat, das Virus werde im April wieder ausgestorben sein, wenn die Temperaturen steigen und das Wetter besser ist. In amerikanischen Late-Night-Sendungen gibt es zuhauf Witze über Trumps Unwissenheit, was das Virus anbelangt. Wir finden, dass der folgende Bildwitz der bisher beste Corona-Joke mit Trump in der Hauptrolle ist.

Trump und seine Sicherheitsberater. Urheber unbekannt.

4. Der kürzeste Horrorschocker der Filmgeschichte:

Es gibt mehrere Sketches, welche die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zum Thema haben. Und gleich mehrere spielen an einer Bushalteststelle. Den besten Sketch hat Robert B. Weide gedreht, der als Regisseur von Larry Davids «Curb Your Enthusiasm» einen Emmy erhielt. In den sozialen Medien und auf Whatsapp macht das Filmchen als kürzester Horrorschocker die Runde.