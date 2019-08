Rauchzeichen im Märchenschloss

Aber klar: In beiden geht es um eifersüchtig verblendete Männer und ihre schlauen Frauen: Hier der tyrannische Sultan Shahriar, der jede Ehegattin nach der Hochzeitsnacht umbringen lässt. Dort der frisch verheiratete, naive und sehr misstrauische Graf Gil, der ob des Zigarettenrauchs im Schloss argwöhnt, Gräfin Susanna habe einen anderen.

Als vergnüglichen Kontrapunkt zur gerade wieder an mehreren Fronten erbittert geführten Tabakschlacht sendet das Festival Schloss Holligen «Rauchzeichen», mit Stummfilmabenden, der Kulturgeschichte des Rauchens und Schlossführungen.

Für die «Susanna» musste Bühnenbildner Jann Messerli nur eine Ecke des Turmsaals im Stil des Fin de Siècle möblieren, fertig. Sogar das Porträt der Dame in Grün – die Grossmutter des heutigen Schlossherrn – passt perfekt.

Perfekt auch die Besetzung: Todd Boyce als Graf Gil tigert wütend durch den Saal, rastet richtiggehend aus und bringt seine junge, arglose Frau bös in Bedrängnis. Die Leidenschaft, zu der sie sich verschämt bekennt, gilt ja gar keinem anderen; sie liebt ihren Mann (gut, man mag sich ob dessen Szenen fragen, warum). Gut sieht er ja aus in seinem eleganten Zweireiher.

Der gepflegt und nobel klingende amerikanische Bariton gemahnt an den jungen Puccini (in dessen Schatten Wolf-Ferrari ein wenig stand). Muriel Schwarz als Gräfin Susanna verfügt über einen warmen, angenehm timbrierten und gut fokussierten Sopran, bloss als Unschuld vom Lande wirkt sie eine Spur zu kokett.

Uwe, der Märchenonkel

Dass der eher als Spezialist für das gesprochene Wort bekannte und hier als Regisseur waltende Uwe Schönbeck nicht ausgerechnet den stummen Diener Sante spielen würde, war anzunehmen. Dies überliess er gerne dem vorzüglichen Kenneth Fosbrooke.

Schönbecks Regie hingegen verriet die jahrzehntelange Theatererfahrung: Gerade in der Komödie nicht zu dick auftragen, oft eher eine Andeutung, kluge Personenführung und vielsagende Mimik; das Trio machte blendend mit. Auch das wegen Schönbecks Kernkompetenz gekommene Publikum musste nicht darben: Zwischen den einzelnen Sätzen der zu Beginn gespielten Kammerfassung von Rimski-Korsakows «Scheherazade» erzählte der Schauspieler nämlich jeweils die Handlung, von Sindbad dem Seefahrer bis hin zum Fest in Bagdad. Kurz nur, aber so packend, dass man sich in Arabien wähnte.

Die Salonisti als luxuriöse Besetzung für die Quintettfassung von György Mondvai machten die reiche Instrumentierung der Originalversion beinahe vergessen, so farbig, akzentuiert und klangschön war ihr Spiel. Für die «Susanna» kamen Flöte, Klarinette und Fagott hinzu (Isabelle Treu, Thomas Kocher und Mirjam Schmid), und fertig war das Opernorchester. An der Premierenfeier im Lichte der Lampions liess man es sich nachher bei Speis und Trank gutgehen und mochte kaum wieder aufstehen – fast schon wie am berühmten Festival von Glyndebourne.

Tickets und Informationen: www.schlossholligen.ch Aufführungen bis 31. August