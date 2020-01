Ohni e Schpur vo mir

So oder so chunnt irgendeinisch, genauso unuswichlech wie dr Tod, dr Momänt, wo zletzscht Mau öpper a eim dänkt. Eigentlech schtirbt me i däm Momänt nomau, u das mau ändgültig.

O für mi wird dä Momänt cho. Viellech irgendwo imene Autersheim, wo ds Ching vor mire Tochter aus uraute Ma imene Rouschtueu hocket. Jetzt isch mini Tochter no es Ching, aber irgendeinisch, d Wahrschinlechkeit isch gross, da het si säuber Ching, zwöi, drü oder ömu eis, säge mer, e Bueb u dä wird gross u wird erwachse u durchläbt es ganzes längs Läbe, u isch einisch, ender am Afang vo däm Läbe, a mini Beärdigung gange u gäge hinge zue a die vo sim Vater u när o no a die vo sire Mueter, wo äbe mi Tochter isch gsi, u da isch er jetz i däm Autersheim, i däm Rouschtueu u hocket eifach so da, ohni öppis zsäge u ohni viu Gedanke.

Aber plötzlech het dä uraut Ma, wo mis Grossching isch, en Erinnerig, u zwar a mi, si Grossvater. Warum het är die Erinnerig usgrächnet jetz? Het irgend e Gruuch, irgend e Ton die Erinnerig usglöst?

Sit Jahrzähnte het dä uraut Ma nümm a mi, si Grossvater, dänkt. Aber jetz het er en Erinnerig a mi. Natürlech isch es en Erinnerig us sire Chindheit, später hani ja scho gar nümm gläbt.

Es isch es Geburtstagsfescht, wo ner jetz vor sine Ouge het, nid au zu dütlech, aber är gseht doch es paar Ballön, e grossi Turte, Cherze, si Geburtstag wird gfiret. Viellech isch dä uraut Ma, wo mis Grossching isch, denn föifi worde oder zähni, das weiss är jetz im Rouschtueu nümm, är het nüt aus die chlini Szene vor sech mit dene Ballön u däm Chueche u mir, sim Grossvater. U i säge zuenem: Bitte, lue schnäu häre.

Dä uraut Ma, wo mis Grossching isch, ghört mini Schtimm, vo ganz wit här het er plötzlech wieder mini Schtimm im Chopf. U jetz gseht er mi o wieder, so wie ner mi denn het gseh, aus aute Ma, wo sis Handy het füre gno für nes Foto zmache vo sim Grossching u dere Geburtstagsturte.

Dr uraut Ma, wo mis Grossching isch, ghört no einisch, was i den zuenem ha gseit: Tue mau lächle, hani zuenem gseit, u är het glächelt u lächlet jetz i sim Rouschtueu inne no einisch – so wie denn.

U grad i däm Momänt chunnt e Pfleger verbi u gseht das Lächle i däm uraute Gsicht u lächlet zrügg u seit: So, geits is guet hüt? Aber dr Ma im Rouschteu git ke Antwort, er isch zwit wäg für öppis chönne zsäge, u dr Pfleger geit witer, u d Erinnerig verschwümmt, mis Gsicht u mini Schtimm löse sech uf u touchen ab irgendwo töif i sis Hirni abe u chöme vo dert nie meh zrügg.

Dr uraut Ma, wo mis Grossching isch, isch i däm Momänt vo dere letschte Erinnerig a mi nämlech scho hochdemänt, u die Demänz het gli mau aus us sim Chopf furtgwüscht.

Ja, u so isch das Lächle uf sim Gsicht zletzschte Zeiche vo mir, wos uf dere Wäut wird gäh ha. Es letschts Mau het e Mönsch Kontakt gha zu mir, es letschts Mau hani öppis usglöst uf dere Wäut, u jetz isch fertig dermit.

Aues isch wieder so wie vorem Tag, wo mi Mueter het mit mim Vater gschlafe u när isch schwanger worde. Aus isch wieder wie vorhär. Ohni e Schpur vo mir. Mini Exischtänz isch räschtlos glöscht.