Mit Greta auf grosser Fahrt

«I'm Elayna, and this is Riley.»

Grünes Wasser und ein ziemlich nackter Hintern, eine Schildkröte und ein Sonnenuntergang. Dazu sanftes Gitarrengeschrummel. «Subscribe and welcome aboard.»

So beginnen die Videos von Elayna Carausu und ihrer Familie. Vor fünf Jahren lernte sie Riley Whitelum auf einer griechischen Insel kennen, seither segeln sie zusammen um die Welt. Er 32, Australier und ehemaliger Ölbohrer. Sie 26, Australierin und ehemalige Sängerin. Eine wichtige Prämisse ihres Erfolgs, offensichtlich: Die beiden sehen verdammt gut aus. Carausu gross, schlank und blond, Whitelum mit Muskeln und Schnauz. Dazu kommt Lenny, ihr einjähriges Kind. Es verfügt über die optische Kernkompetenz eines Babys, Drolligkeit.