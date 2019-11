Wie sich die Schweiz ihre afrikanischen Kolonien erfand

Denkt die Generation der Babyboomer an Afrika, tauchen die Filme von René Gardi auf, der die Einheimischen als freiheitsliebende Wilde zeigte. Was faszinierte die Schweiz über Generationen an diesem Bild?

Die Schweiz in den 1950er-Jahren muss man sich als sehr konservativ vorstellen. Die Leute sind kaum gereist. Als Gardi 1952 zum ersten Mal ins nördliche Kamerun kam, beschrieb er die Region als eine Art Traumland, und damit verführte er sein Publikum zum Träumen. Afrika war für ihn ein Paradies fern der Zwänge der modernen Schweiz.