Lachen über Corona – Folge 2

1. Korrekt informieren:

Donald Trump ist noch immer das beliebteste Sujet für Corona-Komik. Aber wer nur humoristisch nur auf den US-Präsidenten zielt, macht es sich etwa zu leicht. Denn selbst für umsichtige Politiker ist die Sache nicht so einfach, wie das folgende Video aus Kalifornien zeigt. Es dokumentiert eine Rede, mit der über eine der wichtigsten Vorsichtsmassnahmen – sich nicht ins Gesicht fassen – informiert werden sollte.

Sara Cody, Gesundheitsdirektorin des kalifornischen Santa-Clara-Countys, informiert.

2. Trump-Witze:

Selbstverständlich hat Donald Trump fast jeden Witz verdient, den man in Sachen Corona über ihn macht. Spätestens seit der US-Präsident beabsichtigt, einen Monat lang die US-Grenzen für EU-Bürger zu schliessen. Late-Night-Hosts wie Trevor Noah von der «Daily Show» haben diese Ansage genüsslich zerzaust, weil Trump in seiner Rede sagte, auch der Handelsverkehr mit Europa werde unterbrochen, was der US-Präsident später via Twitter korrigieren musste. Wie das Cover des aktuellen «New Yorkers» zeigt, lässt sich Trumps Blame-Game ziemlich leicht umdrehen, solange es in den Reden und Aussagen des US-Präsidenten so viele Fehler gibt:

Das Cover des aktuellen «New Yorker», gezeichnet von Brian Stauffer, abfotografiert Viktor Giacobbo.

3. Late-Night vs. Corona:

Von Late-Night-Hosts wie Stephen Colbert, Jimmy Fallon und Seth Myers heisst es, sie werden ihre Shows ab nächster Woche bis Ende März einstellen. Eigentlich schade, denn gerade jüngst sind viele von ihnen in Sachen Corona-Humor zu Hochform aufgelaufen. Weiterhin auf Sendung bleibt Trevor Noahs «Daily Show», die aktuell so etwas wie der Goldstandard in Sachen Corona-Humor darstellt. Bereits vor einigen Tagen hat Noah den Trailer zu einem Horror-Film vorgestellt, in dem Trump – «ein Mann immun gegen Information» – die Hauptrolle spielt: