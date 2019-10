Kleiner Check, grosser Preis

Nach den erfolglosen Nominationen von Charles-Ferdinand Ramuz (1907) und Blaise Cendrars (1929) war ­Chessex der erste Schweizer Autor – und bis heute der einzige –, der diese prestigeträchtige Auszeichnung erhielt. Ein ausserordentlicher Umstand, den der Preisträger in seinem «Brief zum Goncourt 1974» unterstrich: «Man liebte in mir denjenigen, der den Jura überschritten hatte und zum ersten Mal (…) den Schriftstellern der Romandie ihren Adelsbrief erwarb.» Diese Preisvergabe wird als Erfolg im Bestreben um Anerkennung für die Eigenart und Qualität der Westschweizer Literatur interpretiert.

Die gemeinsamen Bemühungen zweier Chessex nahestehender Per­sonen – sein Freund und Berater François Nourissier sowie sein Ver­leger Bertil Galland –, trafen zusammen mit dem Willen des Präsidenten Hervé Bazin, die Académie Goncourt für die Franko­fonie, das heisst die französischsprachige Literatur ausserhalb Frankreichs, zu öffnen. Diesem Anliegen entsprang auch die Reise der Delegation in die Schweiz und die Ernennung von ausländischen Korrespondenten der Académie. «Wir haben den Eindruck, dass wir, ge­fangen in unserem ­Parisertum, nicht aufmerksam genug dafür waren, was andernorts passiert ist», erklärte ihr Sekretär. «Die Ankunft der Goncourt-Delegation in ­Lausanne ist ein kultureller Akt, der einer Dekolonialisierung gleichkommt», schrieb Galland zugespitzt in «24 Heures».

Chessex war Mitte der 1950er-Jahre erstmals mit Gedichten an die Öffentlichkeit getreten. Als 39-Jähriger hatte er in der Romandie mit «Portrait des Vaudois» («Leben und Sterben im Waadtland», 1969) und «Carabas» (1971) beträchtliche Bekanntheit erreicht. «L’Ogre» erzählt das tragische Schicksal eines jungen Gymnasiallehrers, der durch die Tabus einer calvinistischen Gesellschaft erdrückt wird. Mit diesem preisgekrönten Roman erreichte Chessex ein breiteres Publikum und begann eine lange währende Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus Grasset.

Die Anerkennung in Frankreich hinderte ihn jedoch nicht daran, umso tiefere Wurzeln in seinem Geburtsland zu schlagen – im Gegenteil: Der Goncourt-Erfolg (mehr als 300'000 verkaufte Exemplare) erlaubte ihm, sich endgültig im Waadtländer Hinterland einzurichten, wo er die Mehrzahl seiner späteren Werke schrieb, darunter «Le Vampire de Ropraz» («Der Vampir von Ropraz», 2007). 1979 wurde er als Schweizer Korrespondent der Académie gewählt und 2004 mit dem Goncourt-Lyrikpreis aus­gezeichnet. Das gibt Hervé Bazin recht, der 1973 prophezeite: «Chessex wird Besseres als eine Karriere schaffen, er wird ein Werk erschaffen.»

