Heisses Thema

Oft ist der Konflikt nur implizit. Beschwert sich jemand über den Regen, und ein anderer erwidert: «Sei doch froh, ist dir mal aufgefallen, dass es in den Sommermonaten immer weniger regnet?», dann deutet so ein kleiner Austausch die Möglichkeit tief greifender weltanschaulicher Differenzen an. Manchmal wird es offen konfrontativ. Wenn Schneemassen ganze Wintersportregionen von der Aussenwelt abschneiden, begegnet man garantiert einem Menschen, der sagt: «Kann ja nicht weit her sein mit der Erderwärmung, wenn es so schneit.» Soll man mitlachen? Oder darauf hinweisen, dass die direkte Gleichsetzung von Klima und einzelnen Wetterphänomenen viele Variablen ausser Acht lässt?

Das Wetter bleibt, was es immer war: ein Gleichmacher.

Auch wenn der Wetter-Small-Talk sicher weiterlebt – sein politisches Element wird das Thema nicht mehr los. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil, statt es als Zuflucht der Fantasielosen zu schmähen, sollte man es als Chance begreifen.

In einer Zeit, in der es einer Hälfte der Bevölkerung immer schwerer fällt, sich in die Gedankenwelt der anderen Hälfte hineinzuversetzen, ist das Wetter womöglich der beste Ansatzpunkt. Denn egal, was und wen wir dafür verantwortlich machen, bei 40 Grad schwitzen wir weiterhin gemeinsam, bei Frost frieren wir weiterhin gemeinsam, und wenn es regnet, werden wir alle nass. In dieser Hinsicht bleibt das Wetter also, was es immer war: ein Gleichmacher.