Ex-«Stern»-Chefredaktor gestorben

«Wumm!» «Bamm!» Das sagte Jürgs gern, wenn er über etwas Ausserordentliches sprach. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bamm!!!

Er hat den Sommer, den Herbst, den Winter, das Frühjahr einigermassen überlebt und zwischendurch hat er das gemacht, was er am liebsten machte. Er schrieb, wenn es die Krankheit zuliess, an einem Buch.

Schreiben war für ihn Therapie und Leidenschaft

7500 Zeichen am Tag. Die alte Jürgs-Marke. Nicht mehr, nicht weniger. Das war sein Mass. Immer!

Am 14. Mai dieses Jahres kam von ihm gegen 22.28 Uhr eine Mail. «Weiss nicht, ob ich es noch schaffe. Die Kräfte lassen nach.» Er hat es geschafft. Am 18. Juni war Abgabe: «Post mortem. Was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf» ist der Titel. Erscheinungstermin September.

Ein ungewöhnlicher Titel, ein ungewöhnlicher Journalist. Schreiben war für Michael Jürgs in der Krankheit «Therapie» und ansonsten Leidenschaft. Er schrieb, wie Ludwig Börne einmal Jean Paul nachrühmte, «mit dem Blut seines Herzens und dem Saft seiner Nerven».

Es gehört zu den Besonderheiten dieser Zeit, dass Bücher über Krebs und Tod endlich Konjunktur haben. Der Tod wird in der Literatur nicht mehr versteckt. Auch erfährt man, neben persönlichen Erinnerungen, viel über Tumormarker, Röntgenbilder, Todesangst. «So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein! Tagebuch einer Krebserkrankung» ist der Titel eines vor zehn Jahren erschienenen Buches des Theaterregisseurs Christoph Schlingensief.

Der alte Enthüller Jürgs ist einen Schritt weitergegangen. Er hat die im Himmel getroffen, mit denen er immer schon mal reden wollte. Was er möglicherweise nicht weiss: Man kann dort auch die anderen treffen.

Mit «Post mortem – was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf» sind es fast zwei Dutzend Bücher geworden: Treuhand, Alzheimer, «Der kleine Frieden im Grossen Krieg» und so weiter. Er schrieb Biografien über so unterschiedliche Leute wie den Verleger Axel Springer, den Tenor Richard Tauber, die Geheimagentin Nancy Wake, die Künstlerin Eva Hesse und natürlich Romy Schneider. Jürgs war Vorbild für die Reporterfigur in der Verfilmung «3 Tage in Quiberon», die erklären sollte, wer Schneider wirklich war. Er schrieb brillante Essays und auch einen Roman. Der taugte nicht, wie er selbst befand.