«Es ist ein Humanexperiment»

Herr Zimmermann, die Erregung ist immer gross, wenn es um gentechnisch veränderte Pflanzen oder Getreidesorten geht: Grün ist tabu, Rot scheint willkommen. Was gerade abgeht in Sachen Veränderung des Erbguts, scheint die Menschen kaum zu interessieren. Warum?

Ich glaube nicht, dass es Desinteresse ist, im Gegenteil. Die Thematik ist allerdings so komplex, dass im Moment nur wenige einschätzen können, was im Bereich der Gentechnik genau passiert. Dazu braucht es Expertenwissen. Gerade in der Schweiz haben die Menschen aber grundsätzlich ein positives Vorurteil, wenn es um neue Medikamente und Therapien, also die rote Gentechnik, geht.