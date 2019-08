Er war immer dort, wo es passierte

Pennebaker hatte die technischen Bedingungen für seinen filmischen Stil selbst geschaffen. Der Regisseur, der sich an der Yale-Universität zum Ingenieur ausbilden liess und in dieser Funktion in der amerikanischen Navy diente, entwickelte eine 16-Millimeter-Handkamera, an die er ein Nagra-Tonbandgerät hängte. Die Kombination ermöglichte ihm die gleichzeitige Aufnahme von Bild und Ton, ohne dass er durch schweres Gerät behindert wurde. Donn Alan Pennebaker hat den Dokumentarfilm mobilisiert. Sein Einfluss bleibt bis heute spürbar.

Möglichst nahe dran

Die Nähe zum Objekt blieb sein filmisches Prinzip, wobei ihm der Auftritt eines Stars nicht immer so wichtig war wie anderes, das er zeigen konnte. In «Don’t Look Back» zum Beispiel werden die Konzertausschnitte mitten im Song unterbrochen. Dafür ist man dabei, wenn Dylans finsterer Manager Albert Grossman mit einem Musikagenten verhandelt. Man sieht Dylan in seinem Hotelzimmer, umgeben von seinen Bewunderern, aber ausser sich vor Wut, weil jemand eine Flasche aus dem Fenster geworfen hat. Man erlebt Dylans Charisma, wenn er «It’s All Over Now, Baby Blue» vorträgt, während ein schüchterner und sichtbar überwältigter Donovan zuhört. Man sieht Dylan an der Schreibmaschine nachdenken und schreiben. Man sieht Joan Baez an seiner Seite, hoffnungslos verliebt in ihn, während Dylan sie weitgehend ignoriert. Sie hatte ihn zu Beginn seiner Karriere auf die Bühne geholt, er denkt nicht daran, ihr dasselbe zu ermöglichen.