Ein Inkognito in Wanderschuhen

Ich ass meine Forelle an diesem Abend in Zeitlupe. Einerseits brauchen ganze Forellen an sich schon eine Ewigkeit zum Essen. Man muss das Fleisch am Rücken entlang, vor den Kiemen und der Schwanzflosse einschneiden, dann sachte nach vorne klappen und das Skelett wegziehen. Ungeübte Filetierer puhlen ausserdem aus jedem dritten bis vierten Happen feine Gräten, die im Fleisch stecken geblieben sind.