Unbekannte Briefe einer Verzweifelten

Samedan im Engadin, 23. Mai 1938: Annemarie Schwarzenbach feiert ihren 30. Geburtstag und greift zur Feder. Das irrlichternde Schriftbild zeugt von zittriger Hand und ist ein deutlicher Spiegel dessen, was das Geburtstagskind seiner Freundin Florianna vom Rosengartenweg in Basel anvertraut. Schwarzenbach schreibt, sie sei geschwächt infolge Magenspülens und einer «Schlafmittelvergiftung – wollte die qualvollen Tage der ‹Entziehung› durchschlafen!». Es ist bereits der zweite Suizidversuch, den sie in der Chesa Dr. Ruppaner unternimmt und die erste von vier Entziehungskuren allein 1938, denen sich die morphiumsüchtige Patientin unterzieht.