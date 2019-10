«Dieses Land ist ein Geschichtslabor»

Von seinem Arbeitstisch aus in der Länggasse sieht er direkt auf eine Art fein gewobene Tapisserie, die bei längerer Betrachtung eine dreidimensionale Sog­wirkung und leichte Schwindelgefühle auslösen kann. Ist das vielleicht gar eine Visualisierung der komplex verflochtenen Schweizer Geschichte? Gesichert ist: An der Wand hängt ein Werk des Künstlers Markus Raetz aus dem Besitz von André Holenstein. Eigentlich wollen wir hier in der Unitobler über die Schweiz reden, aber der Geschichtsprofessor schwärmt zunächst über Chormusik aus dem 17. Jahrhundert – ebenfalls komplex und irgendwie stark verflochten – , die mit sechzehn Solisten und zwei achtstimmigen Chören wie «Barock-Techno» klinge.