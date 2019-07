«Die Zeit der Beliebigkeit ist vorbei»

Dabei geniessen selbst die ärmeren Ostdeutschen heute einen viel höheren Wohlstand als in der DDR.

Ja, die Kränkung ist oft anderer Art: Mit der DDR ist ein ganzes Land, eine ganze Kultur und ein Teil der eigenen Biografie einfach verschwunden, ohne dass das im Westen irgendjemanden gekümmert hätte. Dafür erklären einem die Wessis, was die DDR war. Der Vorwurf der «Lügenpresse» entstand aus der Empfindung, sich fremd im eigenen Land zu fühlen. Diese Menschen sehen keine Möglichkeit mehr, ihre Deutung noch irgendwo unterzubringen.

«Der Vorwurf der ‹Lügenpresse› entstand aus der Empfindung, sich fremd im eigenen Land zu fühlen.»Cornelia Koppetsch

Sie nennen den Aufstand der Rechtspopulisten eine «Konterrevolution»: Welche Revolution soll denn rückgängig gemacht werden?



Die linksliberale Kulturrevolution, die es seit 1968 geschafft hat, ihre Lebensstile und Werte durchzusetzen: Multikulturalität, Gleichheit der Geschlechter, Minderheitenrechte. Rechtspopulisten erleben diese Liberalisierung zunehmend als grenzen- und haltlos – und als zerstörerisch für die eigene Identität. Dass man Migranten gut findet, das verstehen viele Milieus in Ostdeutschland oder in Osteuropa gar nicht. Für Kosmopoliten ist es eine Frage der Vielfalt, für ihre Gegner eine Bedrohung ihrer nationalen Identität.

Trägt die Konterrevolution Züge eines 1968 von rechts?

Eindeutig. Wie damals geht es heute um Auflehnung gegen eine herrschende Kultur, die man als heuchlerisch und bevormundend empfindet. Wie heute kam es damals am Rande des Aufstands zu Gewalt gegen Repräsentanten des Systems. Damals ging es um eine Kultur der Öffnung, heute geht es um Schliessung: um Begrenzung, Schutz, Bewahrung.

Sie sagen, der Rechtspopulismus sei eine Reaktion auf den «unbewältigten Epochenbruch» der Globalisierung. Womit brach diese?

Mit der Globalisierung begann sich das weltweite Kapital in einer Weise grenzenlos zu bewegen, die nationale Regierungen stark unter Druck setzte. Globale Konzerne konnten Ländern auf einmal Bedingungen setzen, etwa, was die Steuersätze anging. Zunehmend war es ein wild gewordenes Kapital, das die politischen Regeln schrieb. Gleichzeitig begannen supranationale Instanzen die Souveränität der Nationalstaaten in politischer Hinsicht einzuschränken, sei es in Form von Staatenbünden wie der EU, Organen wie Weltbank oder Uno oder Nichtregierungsorganisationen. Transnationale Konzerne und supranationale Regierungen bestimmen heute immer mehr, wie unser Leben aussieht – während die nationalen Volksparteien immer noch dasitzen und so tun, wie wenn sie die Strippen ziehen würden. Längst haben sich auch trans-nationale Klassen gebildet: Die Kosmopoliten können überall auf der Welt leben, die meisten anderen Klassen nicht – ein entscheidender Unterschied, was Abhängigkeit und Solidarität angeht.

Inwiefern ist der Bruch unbewältigt?

Wäre es anders, gäbe es nicht so viel Zorn. Dabei erklärt uns das Establishment ohne Unterlass, es gehe Deutschland besser denn je.

Spricht man mit Rechtspopulisten, fällt auf, dass sie meist nicht bloss anderer Meinung sind, sondern in einer anderen Welt leben. Wie kam es zu solch unversöhnlichen Parallelwelten?

Es ist ein Effekt der neuen Klassengesellschaft: Man bewegt sich zunehmend in den eigenen Kreisen. Und die sind geschlossen – trotz Internet, Medien, Öffentlichkeit. Die Klassen bestimmen den Habitus, also die Art, wie man die Welt anschaut, mehr als alles andere. Ich weiss es aus meinem eigenen Milieu: Ich kenne eigentlich niemanden aus einem anderen. Und frage mich dann natürlich, wie andere Menschen auf die Idee kommen, Muslime seien die Ursache unserer Probleme.