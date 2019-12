Der morndrig Tag macht hinecht zu nächti

D Redensart «der färndrig Schnee ga sueche» bedütet, öppis Ussichtsloses wölle z mache, und «das isch o ke hüürige Has meh» heisst, eine syg nümm grad der Jüngscht. Mit emene zuesätzleche «l» cha’s de us «hüürig» wider es Substantiv gä: E «Hüürlig» seit me emene Tierli oder emene Bebee, wo i däm Jahr isch uf d Wält cho. Interessant dünkt mi, dass es für «nächscht Jahr» ir Mundart kes eigets Wort git; me het halt äuä lieber zrügg gluegt als füre.

Ähnlech isch d Verbindig vo «hinecht/ hinech» u «nächti», aber dasmal ufene Aabe bezoge. «Hinech(t)» steit für e hüttig Aabe oder di hüttigi Nacht und het fasch nume no als substantivierti Form i der Redewändig «e hilbe Hinech» überläbt. O we di meischte, wo das säge, wahrschynlech süsch weder «hilb» no «hinecht» i ihrem aktive Wortschatz hei, chöme si sech mit dere Kombination sicher bsunders urchig vor.

Vom entsprächende Wort für geschter Aabe, «nächti», git’s kes Substantiv und o ke bekannti Redensart. Vilicht ghört me das us däm Grund würklech nume no bi eltere Lüt.

E bsundrigi Zytaagab isch «zmonderischt/ morndrisch» mit allne ihrne Abwandlige. Die benennt e Tag, wo nach emene scho vergangene Tag isch cho, also quasi e Blick i d Zuekunft us der Vergangeheit. Dank em Mani-Matter-Chanson «Dynamit» het das Wort e chlyni Chance, o künftige Generatione zmindscht als Kuriosität erhalte z blybe. We me vo hütt uus uf e nächscht Tag luegti, wär das de übrigens der «morndrig», «mondrig» oder «mornderig» Tag.

Säget Der mängisch o no «hütt i acht Tag» oder ender «hütt ire Wuche»? U heit Der Nech scho einisch gfragt, wi me da genau zellt? We me bi «hütt i acht Tag» der hüttig Tag mitzellt, chunt me für e nächscht glychlig ja tatsächlech uf acht.

Aber mit dere Logik wär derfür «hütt ire Wuche» nid konsequänt, wül e Wuche eidütig sibe Tag het. Eh ja, es mues nid geng alles mathematisch ufgah – u di romanische Sprache mit ihrem «quinze jours/quince dias» (wo bi üs aber de wider «i vierzäh Tag» heisst!) sy ja ou nid besser. Houptsach, es wüsse alli, was dermit gmeint isch.

Bi eire Zytaagab hingäge isch nid geng hundertprozäntig klar, was gmeint isch. Probiere mer’s doch grad mal uus: Hütt isch Frytig. Öpper macht mit Nech für «nächschte Sunntig» ab. Wenn göht Der? I zwe Tag, denn, we effektiv ds nächschte Mal Sunntig isch? Oder i nüün Tag – wül süsch hätt di anderi Person ja sicher vo «dä Sunntig» gredt?

Und ändereti öppis a Öiere Yschetzig, we me (geng no vo hütt uus grächnet) statt vom nächschte Sunnig vom nächschte Mäntig oder Zyschtig würd rede? Anders gfragt: Wenn wird us «dä» «nächschte»? We e nöiji Wuche aafat? Oder eifach so em Gspüri na i drei bis vier Tag? I weis es sälber o nid genau und frage de zur Sicherheit albe no einisch nache.

So, i hoffe, mit myne Aagabe zu de Zytaagabe heig i Nech ds einte oder andere Wort us der Vergangeheit chönne zrügghole. Und vilicht bsinnet Der Nech de überüberübermorn um Mitternacht a dä Spruch, wo nume denn passt: «Jitz isch hüür scho färn!»