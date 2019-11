Das Bier-Mysterium – und was Rammstein damit zu tun haben

«Vater von N. und L., Partner von A., Nationalrat, Ständeratskandidat, Kommunikationsberater, Biertrinker, Genossenschaftsbewohner.»

So der Selbstbeschrieb von Cédric Wermuth auf Twitter. Der SP-Politiker arbeitet in der Werbung und hat gerade eine Wahlkampagne nach amerikanischem Muster aufgezogen. Man darf also davon ausgehen, dass der Mann kein Wort dem Zufall überlässt. Warum «Biertrinker»? Weil der Biertrinker nie einen besseren Ruf hatte als heute, nie auf breitere Akzeptanz stiess. Er gilt nicht mehr als der peinliche Verlierer à la Herr Lehmann, der hinter dem Tresen verhockt. Sondern als guter Typ, der sich auch mal locker machen kann.