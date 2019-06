Blochen hinter dem Eisernen Vorhang

Man kann es sich nicht mehr recht vorstellen, so einen Vollgaszirkus als Volksfest. In Bern in diesen Tagen sowieso nicht. Aber früher – 1962 zum Beispiel, auf dem Sachsenring, einem Strassenrundkurs bei Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hiess: der Grosse Preis der DDR, und am Start war auch der Schweizer Luigi ­Taveri mit seiner 125er-Honda.