Aufgetaucht: Das Omnitalent

Die Matur erlangte Burger 1961 in Aarau. Seine Archivalien aus jener Zeit belegen, dass es ihm auch mit dem Kunstgewerbe ernst war. Eine Karikatur in der Maturzeitung zeigt ihn an der Staffelei, in einem Aufsatz nennt er Kunstbücher seine bevorzugte Lektüre. Vor allem aber haben sich Dutzende Aquarelle sowie Bleistift-, Kreide- und Tuschzeichnungen, auch Collagen und ein Ringbuch mit Skizzen und Malereien erhalten: Landschaften, Architekturstudien, abstrakte Kompositionen.

Die beachtliche Produktion geht auch, aber nicht nur auf den Zeichenunterricht zurück, den Burger in seinem Text «Zeichnen in der Altstadt» beschreibt. Darin werden die Schüler ins Stadtzentrum geschickt, um im Freien das perspektivische Zeichnen zu üben. So dürfte Burgers Ansicht der Aarauer Golattenmattgasse mit dem Oberturm entstanden sein. Der Icherzähler des Textes wirft dem Zeichenlehrer vor, ihn mit dem Pochen auf Naturtreue von dem abzubringen, was die Kunst für ihn ausmacht: der Darstellung eines Innenlebens.

Dabei zitiert Burger das Diktum Paul Klees, wonach Kunst nicht das Sichtbare wiedergebe, sondern sichtbar mache. Klee zählte zu Burgers Lieblingsmalern, das Bild zweier Pyramiden aus farbigen Quadraten gemahnt an dessen Gemälde «Ad Parnassum». Sosehr Burger damit als Verfechter der modernen Kunst erscheint – den Avantgarden seiner Zeit stand er skeptisch gegenüber. Als um 1970 am Ziegelrain, einer Parallelstrasse der Golattenmattgasse, die Schweizer Pop-Art mitgeprägt wurde, widmete Burger der Ateliergemeinschaft eine bissige, wenn auch unveröffentlichte Ausstellungskritik. Im posthum publizierten Erstlingsroman «Lokal­bericht» verulkt er die progressive Künstlergruppe als ordinäre Kleinstadtboheme.

Damals hatte Burger, der nach der Matur Zeichenkurse an der Kunst­gewerbeschule in Zürich belegte, das Dilemma seiner Mehrfachbegabung bereits zugunsten der Literatur entschieden. 25 war er, als sein erster Gedichtband erschien und er in einem Interview meinte, im Schreiben jene Ausdrucksform für sein Innenleben gefunden zu haben, die er lange in der Malerei gesucht habe. 25 war auch Friedrich Dürrenmatt, als er sich für den Beruf des Schriftstellers entschied, obwohl er zeitlebens ein ebenso leidenschaftlicher Maler war.

Dürrenmatts expressive Bildfantasien kommen seinen literarischen Werken zumindest hinsichtlich des überbordenden Einfallsreichtums nahe. Burger stufte das Malen wohl zu früh zur Liebhaberei herab, als dass aus seinen konventionellen Jugendzeichnungen eine eigenständige Bildsprache hätte erwachsen können. Immerhin aber zieren Aquarelle von Burger die Umschläge seiner Erstausgaben: Sie sind Teil seiner künstlerischen Identität. Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, Hobbymusiker, Amateur­magier und Freizeitmaler Hermann Burger, der eine seiner unheilbaren Romanfiguren einen «Omnipatienten» nannte, war ein Omnitalent.

Das Schweizerische Literaturarchiv präsentiert einmal im Monat Trouvaillen aus den Beständen. Das Inventar von Hermann Burgers Nachlass ist auf www.nb.admin.ch/sla einsehbar.