«Zuckerberg beschreibt Facebook als Regierung»

Kaum jemand hat so gute Einblicke in die Welt des Silicon Valley und der Tech-Konzerne wie Steven Levy, ehemaliger Redaktor von «Newsweek »und Chefredaktor der amerikanischen Zeitschrift «Wired». Seit mehr als 30 Jahren berichtet er über technologische Entwicklungen. Sein Buch «Facebook. Weltmacht am Abgrund» (Droemer, München 2020. 688 S., , ca. 32 Fr.) ist eine umfassende Geschichte des sozialen Netzwerks. Es reicht von den Anfängen in einem Wohnheim der Harvard University bis in die Gegenwart. Mehr als ein Dutzend Mal traf Levy Facebook-Chef Mark Zuckerberg, sprach mit ehemaligen Mitarbeitern, wertete unveröffentlichte Dokumente aus. Beim Gespräch erzählt er, was er über Zuckerberg und das Innenleben von Facebook herausgefunden hat.