Wie man Kinder nennen soll

Neulich musste der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr einem Findelkind, das in einer Babyklappe der Stadt deponiert worden war, einen Namen geben. So will es das Gesetz. Wird in Basel ein Kind anonym der Obhut der öffentlichen Institutionen übergeben, wird der Vorsteher des Sicherheitsdepartements zum Täufer. Der Name des kleinen Babys ist nicht überliefert, aber, wie die «Basler Zeitung» in einer hübschen Weihnachtsgeschichte berichtet hatte, soll sich der Regierungsrat Dürr ganz schön ins Zeug gelegt haben, um einen passenden Namen zu finden.

Das ist gut so. Denn der Kenner weiss: Es ist fürwahr ein schwieriges Unterfangen, einem Kind einen Namen anzuhängen. Schaut man sich die Hitparade der beliebtesten Vornamen des Jahres 2017 im deutschsprachigen Raum an, fällt auf, dass die beliebtesten Vornamen in der Schweiz ganz andere sind als jene in Österreich oder Deutschland. Man kann sich fragen, was das über die europäische Einheit verrät, aber man muss fairerweise auch anmerken, dass die drei Länder Schweiz, Deutschland und Österreich ja bereits beim «Fisch des Jahres» jeweils einen auf Ego-Schiene machen, statt gemeinsam einem Viech die Ehre des «Gesamtdeutschen Fischs des Jahres» zu wählen. Und so kommt es, dass der «Fisch des Jahres 2018» in der Schweiz der Aal ist, in Österreich der Wels und in Deutschland der Stichling.

Einer der Vorteile von Süsswasserfischen gegenüber Kleinkindern ist, dass man sie einerseits nicht taufen muss, aber dafür essen darf, selbst wenn sie in Babyklappen aufgefunden werden.

Interessant ist, dass die beliebtesten Vornamen in der Schweiz sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen fast alles zweisilbige Namen sind, die aus relativ einfach zu artikulierenden Einzelsilben bestehen. Das sind Namen wie Mia, Lea, Tilda, Lena, Ellie, Emma, Noah. Ich habe die Theorie, dass jede eidgenössische Kernfamilie, ähnlich wie bei der chinesischen Einkindpolitik, einfach nur über vier Silben verfügt, die sie nach eigenem Gutdünken an den eigenen Nachwuchs als Namen vergeben dürfen. Da viele Kleinfamilien zwei Kinder haben, bietet sich da natürlich die gerechte Aufteilung von je zwei Silben pro Kind an. Diese Theorie wird gestützt durch die anekdotisch-empirisch belegbare Tatsache, dass Einzelkinder aussergewöhnlich oft über lange, viersilbige Namen verfügen. Dem Umstand ihrer singulären Existenz im verlorenen Brackwasser des Familienbundes soll durch einen grösseren und bedeutsameren Namen natürlich Rechnung getragen werden. Darum heissen Einzelkinder auch eher Thor-Baptiste, Rosmunda, Felicia oder Hans-Berthold.

Wichtig an einem Vornamen ist natürlich, dass er sich auch in der ganz unglamourösen Alltagspraxis des Familienlebens bewährt. Mein Tipp an alle werdenden Eltern: Wählen Sie für Ihr Kind einen Vornamen aus, den Sie auch mit zitternder, komplett erschöpfter und absolut unsouveräner Stimme noch mehr oder weniger anstandslos über die Lippen bringen. Wer schon jemals an einem verkaufsfreien Sonntag in einem überfüllten Shoppingzentrum den Satz «SIEGELINDE, GOPFERTECKEL, HÖRSCH ETZ ENDLICH UF, AM AARON-URS STÄNDIG IS PINGU-BÜECHLI INEZBISLE, ES ISCH NID WASSERDICHT!» vor lauter Fremden ausgerufen hat, der weiss um die heilende Wirkung von simplen, kurzen, zweisilbigen Namen, die man auch nach einem kleinen Schlägli noch halbwegs verständlich artikulieren kann.



(Tages-Anzeiger)