Wer ohne Erbe ist, werfe den ersten Stein

Vor ein paar Jahren war ich mal an einer Party in einem besetzten Haus. Als ich aus reiner Neugier in den oberen Stock des Hauses gehen wollte, wurde ich von einem der Besetzer angehalten. Der Typ erklärte mir, dass sich im oberen Stock die Privaträume der Besetzer befänden und ich das als Gast doch bitte respektieren solle. Ich lachte, gratulierte dem Mann zu seinem hervorragenden Sinn für Humor und liess von meinem Ansinnen ab. Der Mann hatte sich in meinen Augen seinen temporären Wohnraum mit dieser hübschen kleinen Pointe quasi ehrlich und redlich verdient. Eine Frage aber beschäftigt mich bis heute: Hatte der Mann recht? Durfte er als Quasi-Besatzer einen Anspruch auf Privatraum geltend machen? Und warum reagieren wir in der Schweiz immer so entzündet und kleingeistig auf Fragen, die das Wohnen betreffen?

Es ist ja bekannt, dass wir Menschen in der Schweiz, kaum haben wir uns in unserem mentalen Einfamilienhäuslein niedergelassen, zum Wutbürgertum neigen. Da sitzen wir dann im ratenfinanzierten Relax-Sessel (Kalbsleder, Fernbedienung, Fussablage), schoppen uns unentwegt Paprikachips und Elmer Citro und Hobelchäs zwischen die tadellos sanierten Zahnreihen und brüllen, während der Lauf der Zeit ohne Mitleid auf uns niederprasselt, abwechselnd die unschuldige «10 vor 10»-Moderation und unseren verständnislosen Wachhund an.

Vergangene Woche hätte der vereinigte Schweizer Wohnraum-Mittelstand mal wieder beinahe ein kollektives Herzchriesi zelebriert. Es ging um eine Meldung aus der hiesigen Hausbesetzerszene: «Hausbesetzer vermieten Zimmer in besetzten Liegenschaften via Airbnb!», hiess es, und die Schlagzeile verfehlte ihre Wirkung nicht. Hausbesetzer, die Wohnraum kapitalisieren – das war dann doch etwas zu viel des Guten für die Synapsen des sesshaft gewordenen «Sportpanorama»-Pöbels. Medien, darunter auch diese Zeitung hier, schrieben süffisante Stücke zum Thema; die Kommentarspalten, dieser heilige Diesel der darbenden Onlinemedien, verbuchten Hochsaison. Dass die Meldung nicht ganz stimmte, da es sich bei den genannten Vermietern nicht um Hausbesetzer, sondern um Zwischennutzer samt geltendem Vertrag handelte: ein vernachlässigbares Detail.

Aber die Frage bleibt: Selbst wenn es Hausbesetzer gewesen wären, die diese Zimmer via Airbnb weitervermietet haben: Warum empfänden das dermassen viele Leute als argen Affront? Wie kommt es, dass alle so unentspannt reagieren, kaum ist die Rede von Wohnen und Mieten und Hypotheken? Es ist wie bei 1.-Mai-Demonstrationen: Am meisten regt sich der unbeteiligte Klatschpöbel in Sachen Demonstrationen ja darüber auf, dass die gegen den Kapitalismus Protestierenden das ausgerechnet in Markenklamotten tun – und nach der Demo vielleicht noch im McDonald’s etwas essen gehen. Wenn jemand also nicht im menschenlosen Auenwald haust und sich ausschliesslich von Käferdung, Efeu und Sonnenlicht ernährt, dann hat er gefälligst die Schnauze zu halten, was das Weltgeschehen angeht. Als ob nur jene Leute sich zu Strukturen äussern dürften, die mit diesen Strukturen überhaupt gar nichts am Hut haben.

In der Schweiz gilt in Sachen politisierter Wohnraum quasi als einzige Devise: Wer nicht wohnen will, soll mieten. Und wer mieten muss, hat zu darben. Und wer nicht rechtzeitig geerbt hat, der hat sein Recht auf Lebensraum eh schon längst verwirkt. (Tages-Anzeiger)