Warum Flugscham sinnvoll ist

Der Begriff Flugscham (schwedisch «flygskam») ist erstmals im «Svenska Dagbladet» am 14.3.2018 publiziert worden. Er fand in verschiedenen Sprachen eine rasante Verbreitung. Es wird vermutet, dass er zum Begriff des Jahres 2019 werden könnte. Das ist umso erstaunlicher, als Scham noch oft als Schwäche und als unrühmliches, ja schändliches Gefühl verstanden wird, das auch als toxische Scham psychisch krank machen könne. Seit der 1968er-Bewegung haben Sozialwissenschaftler das Schamgefühl als gesellschaftliches Sanktionsinstrument eingeschätzt, das der Anpassung an soziokulturelle und familiäre Normen dient.

Eine erste Relativierung dieser Ansichten wurde durch die psychologische und psychotherapeutische Forschung angestossen. Es zeigte sich, dass die Schamfähigkeit zwar missbraucht werden kann, Scham aber eine wichtige Alarm- und Schutzfunktion für das Selbst hat und für die seelische Entwicklung des Menschen bedeutsam ist.

Die Neuschöpfung Fremdscham



Zunächst kaum erkennbar, veränderte sich auch die öffentliche Wahrnehmung der Scham. So kam zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der Alltagssprache mit «Fremdscham» eine Wortneuschöpfung auf, die das Sprechen über Scham etwas erleichterte. «Fremdscham» fand 2009 Eingang in den Duden.

Mit dem aktuellen Wort Flugscham akzentuiert sich diese Entwicklung. Sie richtet sich nicht auf andere, sondern betrifft das eigene Verhalten. Scham zeigt nun an, dass jemand gegen ihm wichtige Werte handelt und sein Selbstverständnis dadurch gefährdet. Würde er die Warnung der Scham nicht ernst nehmen und dauerhaft gegen die eigene Überzeugung handeln, droht ihm Unglaubwürdigkeit.

Damit würde er aber auch an Selbstachtung und an Achtung bei Mitmenschen verlieren. Scham ist deshalb auch als Aufforderung zu verstehen, sein Verhalten zu ändern – im Falle von Flugscham das Fliegen zu minimieren.

Flugscham kennt nur der, dem ökologische Werte wichtig sind.

Tatsächlich hat Scham viel mit eigenen Werten und der damit zusammenhängenden Selbstachtung zu tun. Flugscham kennt nur, wem ökologische Werte wichtig sind. Wem sie nicht so wichtig sind, der wird sich auch weniger oder nicht schämen, wenn er einen übermässig grossen ökologischen Fussabdruck hinterlässt. Er hat deswegen auch kein Problem mit der Selbstachtung.