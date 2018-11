So nicht, Fräulein

Kürzlich gab der Freiburger Polizeipräsident allen Frauen einen Ratschlag: «Macht euch nicht wehrlos mit Alkohol oder Drogen.» Eine 18-Jährige war in der süddeutschen Universitätsstadt von mehreren Männern vergewaltigt worden. In Irland macht ein Prozess Schlagzeilen, in dem die Verteidigerin an die Jury appelliert hatte, die Kleidung des mutmasslichen Opfers zu beachten: «Sie müssen sich ansehen, wie sie gekleidet war. Sie hat einen Stringtanga mit Spitze getragen.» Eingeprägt hat sich auch der Satz der Kölner Oberbürgermeisterin, die nach der Silvesternacht 2016 riet, «eine Armlänge Abstand» zu halten.

Abstand halten, nicht provozieren, sich sittsam kleiden, rechtzeitig nach Hause kommen und keinesfalls die Kontrolle verlieren – diese Tipps bekommen Mädchen und Frauen seit Jahrhunderten. Passiert etwas, ist oft die erste Frage, an welche dieser ungeschriebenen Regeln sie sich nicht gehalten haben. Victim Blaming nennt man das: die gesellschaftliche Tendenz, eher das Verhalten des Opfers (meist weiblich) zu hinterfragen, als den Täter (meist männlich) zur Verantwortung zu ziehen.

Spätestens seit #MeToo dürfte allen klar sein, dass die Schuld beim Täter liegt, unabhängig davon, was das Opfer getan oder nicht getan hat. Theoretisch ist die Sache einfach: Eine Frau darf völlig betrunken und leicht bekleidet nachts durch die Stadt torkeln, sie behält trotzdem ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch als Mutter stimmt man diesem Satz zu. Und hat trotzdem ein mulmiges Gefühl, wenn die Tochter mit Hotpants aus dem Zimmer marschiert, bei denen hinten der Po und vorne der Bauchnabel herausschaut. Plötzlich hört man sich Dinge sagen wie: «So gehst du mir nicht aus dem Haus, Fräulein, und wehe, du kommst besoffen nach Hause.» Ist das auch Victim Blaming? Elterliche Sorge? Beides?

Nun haben Polizeipräsidenten und Eltern unterschiedliche Aufgaben. Die einen sind gesellschaftliche Akteure, die Täter zur Verantwortung ziehen sollen. Die anderen, Mütter und Väter, wollen in erster Linie, dass ihren Kindern nichts passiert. Wer im Falle des Falles wie viel Prozent der Verantwortung trägt, ist ihnen egal. Deswegen bringen sie ihren Kindern bei, mit dem Velo auf abbiegende Autos zu achten und lieber mal stehen zu bleiben, auch wenn sie grünes Licht hätten. Ähnlich blicken Eltern auf sexuelle Gewalt. Sie soll unter allen Umständen verhindert werden. Der Tochter dafür die Freiheit etwas einzuschränken, erscheint als geringer Preis.

Was sich die Mutter, die ihrer Tochter den kurzen Rock verbietet, vielleicht zu wenig fragt, ist, ob dieses Verbot überhaupt etwas bringt. Anders ausgedrückt: Ist es möglich, sexuellen Übergriffen vorzubeugen und, wenn ja, wie? Denn dass Frauen durch ihre Kleidung oder ihr Verhalten sexuelle Gewalt provozieren, ist falsch, darauf weist selbst die Polizei hin. Frauen werden in Jeans und T-Shirt vergewaltigt, in Sportkleidung, in Uniform, im Ganzkörperschleier, im Minijupe und in Spitzenunterwäsche.

Dass sich die Idee vom Mann, der beim Anblick einer beschwipsten 17-Jährigen im Minirock nicht mehr an sich halten kann, dennoch so hartnäckig in den Köpfen hält, liegt an archaischen Vorstellungen von männlicher Sexualität, wie sie die deutsche Autorin Mithu Sanyal in ihrem Buch «Vergewaltigung» beschreibt. Demnach gilt der Mann seit Jahrhunderten als machtloses Opfer seiner Triebe, weswegen den Frauen die Verantwortung für den sexuellen Kontakt aufgebürdet wird.

Jetzt noch ein Rückzieher?

Geht dann was schief, muss es an ihr gelegen haben. Selbst manche Betroffene schliesst sich dieser Logik an. Eltern, die wirkungslose Kleidungsvorschriften machen, handeln ähnlich. Das Problem ist, dass das Märchen vom dauererregten Mann und der prüden Frau so immer weitererzählt wird. Die Alternative wäre, nach dem Prinzip der Gleichwürdigkeit des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul die eigenen Ängste anzuerkennen, aber der Tochter die Entscheidungsfreiheit zu lassen.

Eltern könnten also sagen: «Ich habe Angst um dich, wenn du so rausgehst, weil ich weiss, dass solche Kleidung Aufmerksamkeit provoziert. Früher dachte man sogar, sie würde Gewalt auslösen. Das weiss man heute besser. Ich wünsche dir daher viel Spass und hoffe, dass du dich nicht erkältest.» Ein weiterer Mythos ist die Vorstellung, dass die grösste Gefahr von Unbekannten ausgeht, dabei kennen sich Täter und Opfer in sehr vielen Fällen. Es ist der Partner oder Ex-Partner, ein Freund oder der Typ, mit dem man ein Date hat. Da sind manchmal die Grenzen unklar: Sind wir schon zusammen oder noch nicht oder nicht mehr? Will er oder sie was von mir, wenn ja, wie viel, und kann ich jetzt noch einen Rückzieher machen? Sich in solchen Situationen richtig zu verhalten, ist nicht leicht, weder für Erwachsene noch für Teenager.

Wie man Nein sagt, und woran man ein Ja erkennt, lernen Mädchen und Buben daher im Idealfall lange vor der Pubertät, von und mit ihren Eltern. Wer will, dass die Tochter mit 17 zu irgendwelchen Typen klar «Nein!» sagen kann, muss dieses «Nein!» die Jahre zuvor selbst ertragen, irgendwo müssen Kinder üben. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung sollten Mütter und Väter schon Klein­kindern zugestehen und sie zum Beispiel nie mit Gewalt waschen oder wickeln. Und keinesfalls sollten sie es mit «der mag dich halt» erklären, wenn der Mitschüler die Tochter ständig an den Haaren zieht.

Wer von den Eltern lernt, dass die eigenen Grenzen zählen, tut sich als Teenager leichter, sie zu setzen und zu achten. Für Mütter und Väter, deren 17-jährige Tochter heute Abend losziehen will, kommt dieser Ratschlag allerdings zu spät. Was können sie noch tun, um ihr Kind vor Unheil zu bewahren? Das Taxi bezahlen zum Beispiel. Anbieten, sie auch spätnachts abzuholen. Die Tochter bitten, nicht alleine weiterzuziehen. Nicht zu viel zu trinken und keine Drogen zu nehmen.

Ja, das erinnert jetzt an den eingangs zitierten Spruch des Polizeipräsidenten. Doch es ist etwas anderes, ob ein politischer Akteur Verhaltensregeln aufstellt oder die Eltern. Und falls der Exzess sein muss – das muss er ja manchmal mit 17 –, können Eltern darauf hinwirken, dass er im geschützten Rahmen stattfindet, etwa bei der besten Freundin.

Das Dilemma ertragen

«Geschützter Rahmen» und «Exzess» in einem Satz, das klingt natürlich bescheuert. Aber vielleicht gibt es nur widersprüchliche Antworten auf das Dilemma, theoretisch für die bedingungslose Freiheit der Frau zu sein – und praktisch die Realität anzuerkennen, in der jede dritte Frau schon einmal Gewalt erlebt hat, sei es in der Disco, im Job, beim Sport oder im Freundeskreis.

Frauen, die im öffentlichen Raum die Kontrolle verlieren, gehen ein Risiko ein. Männer, das sei der Vollständigkeit halber gesagt, tun das auch. Bei ihnen ist die Gefahr eines sexuellen Übergriffs zwar geringer, alle anderen Gewalttaten treffen Männer aber häufiger als Frauen.

Die Realität anzuerkennen, heisst aber nicht, dass man sie ohnmächtig ertragen muss. Familien sind nicht nur passive Bewohner des Raumes, den man so oft «die Gesellschaft» nennt. Eltern können den Umgang zwischen Mann und Frau grundlegend verändern, indem sie heute mit ihren Söhnen und Töchtern anders umgehen. So kann es durchaus sein, dass die Jugendliche, die von ihrem Vater ohne blöden Spruch zu ihrem Outfit verabschiedet wird, in 30 Jahren als Anwältin nicht den String­tanga des Opfers für irgendetwas verantwortlich macht.

