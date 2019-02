Reiche Ausbeute

Seine ganz persönliche «Eroberung» ­Lateinamerikas fand zwischen Matura und Studium statt. Nachdem er ein halbes Jahr Zivildienst geleistet hatte, reiste ­Vitus Huber 2006 sechs Monate durch Südamerika. «Dort befand sich nach einer Welle von linken Wahlsiegen in Bolivien, Chile oder Argentinien vieles im Wandel», erinnert er sich. «Dieser politische Umbruch machte die dynamische Region für mich, unabhängig von Sozialromantik, zusätzlich spannend.»

Der 33-jährige Berner Historiker hat sich schon seit seiner Jugend für iberische und lateinamerikanische Geschichte interessiert. Der Vorgang der «Conquista» fasziniert Huber dabei seit langem: begonnen mit der zufälligen «Entdeckung» Amerikas durch Christoph Kolumbus, der eine Eroberungsphase von rund 80 Jahren folgte, die schliesslich zu einem Weltreich führte, das über weite Teile Europas und des amerikanischen Doppelkontinents bis zu den Philippinen reichte.

Jetzt sorgt Vitus Huber als Akademiker für Furore. Während nämlich die spanische Kolonialherrschaft historisch sehr gut untersucht ist, weist die Forschung zur eigentlichen Conquista und zur Dynamik und Motivation der Eroberungszüge immer noch Lücken auf. Mit seiner Dissertation «Beute und Conquista» legt er eine neue Erklärung vor für den Prozess der Eroberung von Amerika und die Herausbildung eines über 300 Jahre währenden Kolonialreiches.

Keine regulären Soldaten

Am Ende seines Studiums hatte Huber zwei Angebote zum Promovieren, eines aus der Schweiz und eines von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er entschied sich «fürs kleinere Gehalt und die grössere Horizonterweiterung». In München war Vitus Huber Teil eines Forschungsprojektes, das klären wollte, wie spontan zusammengestellte, unterfinanzierte und nur schwach koordinierte Gruppen von Konquistadoren wie Hernán Cortés in Mexiko und Francisco Pizarro in Peru ab 1519 rasch riesige Gebiete erobern und eine dauerhafte Herrschaft etablieren konnten. Damit wurde auch eine der zentralen Fragen der Conquista neu in den Blick genommen: Wie gelang es einer zahlenmässig so kleinen Gruppe von Eroberern, sich gegen eine Übermacht indigener Menschen durchzusetzen?

Diese Konquistadoren stammten primär aus den mittleren Schichten der Gesellschaft; sie waren nicht etwa reguläre Soldaten, sondern schlossen sich einem Anführer an, der vom König die Erlaubnis zu einer bestimmten Eroberung erhalten hatte. Die Expeditionen wurden selber finanziert, wobei jedes Mitglied im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit entsprechend seiner «Investition» in Pferde, Waffen oder Proviant Aussicht auf einen Teil der Beute hatte.

Dem Mythos des «Wunders» einer heldenhaften Eroberung, die nicht nur als Beleg europäischer Überlegenheit gegen die zivilisatorische Unterlegenheit der Indios, sondern auch als göttlicher Schutz der christlichen «Kreuzritter» gedeutet wurde, setzte Vitus Huber andere Fragestellungen gegenüber. «Ich fragte mich», formuliert Huber sein zentrales Erkenntnisinteresse, «wieso die Konquistadoren, obwohl auf der anderen Seite des Atlantiks und fern von königlicher Kontrolle, die spanische Krone an der Beute teilhaben liessen.»

Seine Doktorarbeit, für die er in insgesamt 19 Archiven, unter anderem in Sevilla, Madrid und Mexiko-Stadt forschte, hat ihm nicht nur «positive bis enthusiastische» Rückmeldungen in Mexiko und Spanien eingebracht, sondern auch den Auftrag, seine Forschungsergebnisse in der renommierten Reihe von «C. H. Beck Wissen» für ein Laienpublikum kompakt aufzubereiten.

Der Mythos hält sich hartnäckig

Am Anfang aber stand eine Ballsportart. «Ich begann als 6-Jähriger bei den Bern Cardinals Baseball zu spielen», sagt Huber. Er freundete sich dadurch mit vielen Latinos aus dem karibischen Raum an, wo Baseball sehr populär ist. Huber war fasziniert von ihrer Sprache und Kultur und wählte deshalb beim Eintritt ins Gymnasium Spanisch als Schwerpunktfach. Das Studium führte ihn später von der Universität Bern, die den einzigen Lehrstuhl für iberische und lateinamerikanische Geschichte in der Schweiz hat, für einen längeren Studienaufenthalt nach Valencia.

«Mit dem Baseballteam reiste ich jedes Wochenende durchs ganze Land und bis auf die Kanarischen Inseln, so sah ich mehr als die gängigen Postkartenmotive.» Auch in Spanien hätten sich, sagt Huber und schlägt den Bogen zu seinen Forschungen, die Historiker seit etwa 20 Jahren mehrheitlich vom Mythos einer an ein Wunder grenzenden Eroberung durch heldenhafte Spanier verabschiedet, «auch wenn er sich in konservativen Kreisen und ausserhalb des akademischen Umfeldes noch hartnäckig hält».

«Das verzerrt die Realität»

Das Narrativ von der angeblichen moralischen Superiorität der Europäer wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von jenem der technologischen Überlegenheit abgelöst. Huber zeigt jedoch, dass die überlegenen Waffen nur halfen, einzelne Kämpfe zu überleben; auch die effektivere Militärtaktik sei kein hinreichender Grund für die spanischen Erfolge gewesen.

Huber verweist auf einen Umstand, der zunächst banal, weil allgemein bekannt erscheint: Die nautischen Fähigkeiten erlaubten den Spaniern den Bau von hochseetauglichen Schiffen – und damit die Überquerung des Atlantiks. Die Folge davon: Der Ort des Zusammentreffens von spanischen Konquistadoren und indigener Bevölkerung fand auf dem Gebiet der Indios statt – dort, wo sie Familie, Besitz, kurzum: ihr Zuhause hatten. Dieser Umstand machte sie kompromissbereiter, umgekehrt nutzten die Spanier die Gastfreundschaft der Indios ebenso aus, wie sie Rivalitäten und Fraktionen zur Allianzbildung nutzten. Seit den 1960er-Jahren wird in der Forschung die Beteiligung der Indios stärker betont. Spanische Eroberer und einheimische Eliten unterdrückten gemeinsam lokale Unterschichten und beuteten sie aus. «Eine pauschale Gegenüberstellung von Indios und Spaniern verzerrt die Realität», bilanziert Huber.

Das Bild der Conquista wurde lange zu einseitig und zu eurozentrisch gezeichnet. Huber sieht neben den Allianzen mit der indigenen Bevölkerung und eingeschleppten europäischen Krankheitserregern einen zentralen dritten Faktor: die spezifischen spanischen Praktiken der Beuteverteilung. «Die Aussichten auf materielle Belohnung und soziale Besserstellung waren von fundamentaler Bedeutung für die Bildung, Organisation und Auflösung von Beutegemeinschaften sowie die daraus resultierenden Eroberungszüge.»

Beuteanteil gegen Ämter und Titel

Diese Verflechtung ökonomischer und politischer Anreiz- und Belohnungs­mechanismen analysiert der Historiker und kommt zum Schluss: «Dass die Konquistadoren die spanische Krone an der Beute teilhaben liessen, war für beide Seiten vorteilhaft.» Einerseits hätten sich so beide Seiten in ihren jeweiligen Positionen bestätigt und damit ihren Status und ihre (Beute-)Rechte legitimiert.

Dies entspricht laut Huber grundsätzlich dem Konzept der «empowering interactions», das der Berner Geschichtsprofessor André Holenstein für europäische Staatsbildungsprozesse entwarf und Huber für die spanische Kolonialreichbildung anpasste. «So waren es also die Konquistadoren selbst, die sich darum bemühten, offizielle Prägestätten, Gerichte oder Stadträte einzurichten.» Die Eroberer übersandten der spanischen Krone einen Teil der Beute und lieferten dazu Berichte über den Eroberungsverlauf und die Beutemenge. Im Gegenzug erhofften sie sich im Rahmen dieser auf Diensten und Verdiensten basierenden «Gnadenökonomie» von der Krone Belohnungen in Form von Ämtern und Titeln.

Zu diesen Anerkennungen gehörten die «encomiendas», die nicht zuletzt auf ähnlichen Systemen bei den Inkas und den Azteken aufbauten und vor allem in der Verfügungsgewalt über die indigene Bevölkerung als Arbeitskräfte bestanden. Für die spanische Krone hatte dies gleich mehrere Vorteile: Verdiente Untertanen wurden quasi «kostenneutral» belohnt, zudem wurde durch die Abgaben der Konquistadoren die Staatskasse aufgefüllt und die Aufgabe der Christianisierung der Indigenen quasi an Privatpersonen ausgelagert.

Auch wenn Vitus Huber das Thema «Conquista» im Zuge der Jubiläumsjahre 2019–2021 weiterhin beschäftigen wird, ist er doch bereits in ein anderes Gebiet eingetaucht. Derzeit forscht er in Paris. Nach einer «globalhistorischen Studie» will er seine Habilitationsschrift nun der «individuellen Ebene von Konkurrenz und Optimierung» widmen. Er geht der Frage nach, wie Menschen im Europa der Frühen Neuzeit verstärkt ihren Körper beobachteten und zu verbessern versuchten – «gewissermassen vormodernes Quantified Self».

Vitus Huber: Die Konquistadoren. Cortés, Pizarro und die Eroberung Amerikas. Verlag C. H. Beck, München, 2019. 128 S., 15.90 Fr. Buchvernissage: 22. Februar, 19.30 Uhr, Buchhandlung Libromania Bern. Dissertation: Beute und Conquista (Campus Verlag). (Der Bund)