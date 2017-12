«Opapa, kannst du schon pfeifen?»

So ist ein kurzes, bündiges Wort, mit dem sich vieles ausdrücken lässt. Während zweier Minuten hat Walter Däpp darüber sinniert, wie man damit unverbindlich und rechthaberisch sein kann oder wie sich damit als sprachliche Steigerung eine Erfahrung betonen lässt: «So schön!» Die Frage «So oder so?», sie begegnet einem immer wieder im Leben.

Bei einem Nachtessen unter Freunden wird über Weichenstellungen im Leben diskutiert und darüber, ob man das Fleisch vor oder nach dem Niedergaren anbraten soll. Zwei Ansichten stehen einander gegenüber. Einer sagt bestimmt: «Das isch e so, das macht me so.» Der Abend steht auf der Kippe und könnte «so oder so» ausgehen Aber ein Zitat von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder rettet die Situation: «Me chöns so mache oder so, är syg für so.»

Mitte Dezember hat Walter Däpp nach 16 Jahren im «Dienst» die letzte von über 500 Morgengeschichten auf Radio SRF erzählt und mit der Feststellung aufgehört: «Nützts nüt, so schads nüt.»

Konnten Sie mit Ihren Radio-Geschichten manchmal nützlich sein?

Ich glaube nicht, dass ich in all den Jahren als Journalist und als Erzähler von Radio-Morgengeschichten eine «Nutzpflanze» war. Ich habe aber stets versucht, über etwas zu schreiben, das meiner Meinung nach Sinn machte. Die Geschichten sind zusammen mit mir auch älter geworden. Meine Wahrnehmung ist eine andere als vor 16 Jahren, andere Themen und Inspirationen haben sich mit der Zeit ergeben, etwa durch Bemerkungen und Fragen der Enkel.

Sind Sie am Ende ein Moralist, der sich gut zu tarnen weiss?

Eine gewisse Botschaft wollte ich wohl schon vermitteln mit meinen Geschichten. Viele Leute hören ja das Berndeutsche gerne; der Vorteil dieses Dialekts ist, dass etwas Böses sehr liebenswürdig gesagt werden kann. Und wenn es mir dabei gelang, die Botschaft wie etwa in der Geschichte über die Bergblume «Edelweiss» – dieses nationalen Symbols, das ursprünglich aus Asien eingewandert war, also ein Fremdling ist in der Schweiz – so zu «verpacken», dass man es lesen oder dass man am Radio zuhören mochte, umso besser. Ich habe das Verfassen von Morgengeschichten nicht gesucht. Wenn mich der damalige Radioredaktor Lorenz Marti nicht angefragt hätte, wären sie nicht entstanden. Und jetzt staune ich, was alles zusammengekommen ist.

Schauen wir zurück: War 2017 besser oder schlechter, als Sie an Silvester 2016 erwartet haben?

Kein Zweifel: 2017 war schlechter – mit Blick auf den Umgang mit den immensen Problemen, die die grosse Welt und auch die kleine Welt um uns herum beschäftigen. Und kein Zweifel: 2017 war besser mit Blick auf mein persönliches Umfeld und zum Beispiel auf die neuen Kniegelenke, die mir eingesetzt worden sind, um mich von Arthroseschmerzen zu befreien.

Wer hat Ihnen 2017 Hoffnung gemacht?

Unsere vier Grosskinder, die sich mit Neugier, Fantasie, Bewegungsdrang und kindlicher Unbeschwertheit aufmachen, die Welt zu entdecken.

Und wer war Ihre Enttäuschung?

Das Stimm- und Wahlvolk – und zwar hier und dort und fast überall, das sich zunehmend von simplen, dumpfen Angstmachereien und Versprechungen gewisser Kreise blenden und übertölpeln lässt. Und die Tatsache, dass man auch in der Politik mit Geld fast alles haben kann.

Was hat Sie am glücklichsten gemacht?

Vieles. Zum Beispiel die 70. Geburtstage meiner Frau und mir – bei ganz guter Gesundheit und umgeben von Familie und Freunden. Glücklich machen mich auch die Fragen der Grosskinder – zum Beispiel diese: «Opapa, kannst du schon pfeifen?»

Und was am wütendsten?

Wer das Glück hat, in der Schweiz zu leben, hat kaum Gründe, über etwas wirklich wütend zu sein. Doch ärgern darf man sich ja trotzdem. Zum Beispiel über die Gedankenlosigkeit, mit der ältere Leute im Alltag zunehmend übergangen und überfordert werden. Zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, mit der man von ihnen Computer-Kenntnisse voraussetzt. Ein Beispiel: Als ich am SBB-Schalter meine gewohnte SBB-Papieragenda kaufen wollte, hiess es, dies sei nur noch «online» möglich. Papieragenda und «online»?

Was haben Sie 2017 vermisst?

Einen lauten Aufschrei der leisen Töne, das Aufkeimen einer Gegenbewegung. Die Bereitschaft eben, nicht nur die effekthascherisch-lauten Töne zu hören, sondern auch die leisen Stimmen zu Kenntnis zu nehmen.

Der langjährige «Bund»-Journalist, der einst eingestellt wurde, um Geschichten zu schreiben, die sonst nicht im Blatt stehen, hat im Moment keine schreibenden Verpflichtungen mehr. Der 71-Jährige ist aber überzeugt, dass er den «Griffel» auch künftig nicht ganz weglegen wird.

Kürzlich ist der vierte und letzte Band mit Morgengeschichten erschienen: «Langsam pressiere». Die erste Auflage des Buches war schon einige Tage vor Weihnachten ausverkauft. Der Verlag hatte das Potenzial des Buches unterschätzt. «Das kann passieren», sagt Walter Däpp mit einem Schmunzeln. Sechs Blöcke mit sechs Geschichten hat er jeweils pro Jahr abgeliefert. Eines seiner Vorbilder ist Franz Hohler. Dessen Credo, wonach das Einfache das Komplizierte sei, das sich das nicht anmerken lasse, hat Walter Däpp als Journalist und als Geschichtenerzähler immer nachgelebt.

Die Tonlage habe er ziemlich schnell gefunden in den Anfängen. «Ich wurde vielleicht etwas präziser im Laufe der Jahre», sagt er. Die Radio-Geschichten haben übrigens eine Eigenheit, die niemand bemerkt hat in den all den Jahren. Der Autor enthüllt sie erstmals: «Mit wenigen Ausnahmen enden die Geschichten mit einem Reim.» Dieser Kniff hat es Däpp formal erleichtert, einen «runden Abschluss» der Geschichte zu finden, wobei der Reim nicht penetrant auffallen sollte – was ihm ganz offensichtlich gelungen ist.

Welche wichtige Lektion haben Sie 2017 gelernt?

Die Erkenntnis, dass «es so ist, wie es ist». Dass es nichts bringt, stets Vergangenem nachzutrauern und sich über Gegenwärtiges zu ärgern. Es ist halt so: Zufrieden älter kann man wohl nur werden, wenn man nicht mehr will, was man nicht mehr kann.

Über welche Fragen haben Sie 2017 nachgegrübelt, ohne eine Antwort zu finden?

Zum Beispiel über die Frage eines Enkels: «Opapa, warum gheie d Stärne nid obenabe?» Ich suche noch immer nach Antworten, denn der Sternenhimmel birgt für mich ungezählte Geheimnisse. Doch immerhin: Eine Radio-Morgengeschichte ist daraus entstanden. Man kann ja auch über etwas nachdenken oder schreiben, über das man nur staunen und rätseln kann. Einstein hat das so gesagt: «Das Schönste, das man erforschen kann, ist das Geheimnisvolle.»

Was wünschen Sie der Schweiz 2018?

Vieles. Vor allem Weltoffenheit – nicht nur Toleranz, auch Akzeptanz dem Fremden und dem Schwächeren gegenüber. Das Bestreben, die immer grösser werdenden Gräben «Arm - Reich» und «Stadt - Land» nicht noch grösser werden zu lassen. Eine Lawinenverbauung in Gadmen oder Guttannen darf auch dem Stadtberner nicht egal sein; um das Tram nach Ostermundigen sollte man sich auch in Grindelwald solidarisch kümmern. Und aktuell: Auch wer «Glanz und Gloria» oder das «Glafer» in den Radio-Begleitprogrammen nicht mag, darf sich von den perfiden Argumenten der No-Billag-Befürworter nicht einlullen lassen. Deshalb wünsche ich der Schweiz und uns Schweizerinnen und Schweizern 2018 ein klares Nein zu dieser Initiative – ein Nein gegen einen verhängnisvollen medienpolitischen Kahlschlag.

Wenn Sie jetzt eine Morgengeschichte abliefern müssten: Über was würden Sie schreiben?

Vielleicht, eben, über die SBB-Papieragenda, die man nur noch online bestellen kann. Oder darüber, dass es auch heute noch Leute gibt, die halt schon beim Wort Twittern ins Zittern kommen. Leute, die lieber ihre gewohnte Papierzeitung lesen statt ständig online irgendwelchen Breaking News nachzuhecheln, die sich dann womöglich als Fake-News entpuppen. Leute, die lieber noch echte Briefe schreiben statt ständig in der Weltgeschichte herumzumailen.

Die Radio-Morgengeschichten haben Walter Däpp nicht nur grosse Anerkennung eingetragen – Kurt Marti nannte ihn einen «Alltagsphilosophen» und Pedro Lenz meinte, bei Däpp seien der Journalist und der Poet zwei Seiten derselben Medaille –, sondern auch ein neues Betätigungsfeld eröffnet: die Bühne. Mit seinen Geschichten tritt er zusammen mit dem Bluesmusiker Ronny Kummer auf, manchmal auch mit seinem Bruder, dem Satiriker Heinz Däpp. «Ich habe den Gang auf die Bühne nicht angestrebt», sagt Däpp, «aber jetzt geniesse ich es.» Er tritt in Kleintheatern auf, liest in Bibliotheken oder an Seniorennachmittagen und setzt manchmal auch einem Geburtstagsfest ein verbales Sahnehäubchen auf. Die direkten Echos nach den Auftritten schätzt er dabei besonders. Das schönste Kompliment, das man ihm machen könne, laute: «Das, was Sie vorhin erzählten, das habe ich so auch erlebt.»

500 Geschichten: Walter Däpp kann aus einem reichen Fundus schöpfen. «Man kann mir wohl ein beliebiges Thema vorgeben», sagt er lachend, «und ich finde garantiert eine Geschichte dazu.» Wenn er etwa bei einem Firmenanlass in einer Gärtnerei auftritt, dann hat er einige Geschichten über Pflanzen im Gepäck. Kürzlich moderierte er eine nationale Baumtagung und konnte vor jedem der zehn Fachreferate gleichsam als «Aussenansicht» eine Geschichte erzählen, in denen Bäume eine prominente Rolle spielen.

Unter diesen 500 Geschichten gibt es bereits etliche Klassiker, zum Beispiel «Usflug». Ein älteres Ehepaar sitzt im Zug nach Lauterbrunnen. Während sie die Landschaft draussen geniesst und bester Stimmung ist, schaut er immer wieder missmutig auf die Uhr und beklagt die Verspätung. Däpp schildert mit viel Sinn für die Tragikomik der Situation, wie das Ehepaar aneinander vorbeiredet. Sie müssen umsteigen, er hadert immer noch mit der kleinen Abweichung der Realität vom Fahrplan, während sie voller Freude bereits in den anderen Zug einsteigt – und prompt mit einem der begehrten Fensterplätze belohnt wird. (Der Bund)