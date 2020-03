Lachen in Corona-Zeiten – Folge 3

1. Desinfiziert Euch!

Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Krise haben alle den Ernst der Lage verstanden – und zwar selbst jene, die sich gerne über alle Vorschriften hinwegsetzen, wie das folgende Beispiel aus New York zeigt:

Und hopp: Ab sofort wird alles desinfiziert.

2. Die Sache mit dem Home Office:

Viele von uns werden nun von zu Hause aus arbeiten. Oder bleiben müssen. Und selbstverständlich gibt es dazu bereits ziemlich viel Witziges. Besonders beliebt in den sozialen Netzwerken ist das folgende Meme, das die Kenntnis von Stanley Kubricks Verfilmung von Stephen Kings «Shining» voraussetzt, aber dann garantiert für einen trocken Lacher sorgt:

A couple of weeks of isolation with the family. What can go wrong? pic.twitter.com/y8sVYSn4b0

— Kevin Marquette (@KevinMarquette) March 15, 2020