«Du musst das Papier vollmachen»

Herr Schibler, Sie schreiben länger Kolumnen, als manche auf der «Bund»-Redaktion des Schreibens überhaupt mächtig sind. Erinnern Sie sich, was in Ihrer ersten stand?

Also das war ein «Apropos», wie man dem damals noch sagte – warten Sie: im 1993, wenn ich mich richtig erinnere, jaja, ich glaub schon. Ich kann es Ihnen aber akkurat exakt sagen, wenn Sie nur ein wenig Geduld haben. Warten Sie, nur einen kleinen Moment! (Steht vorsichtig auf und bewegt sich langsam zu einem sehr grossen analogen Aktenschrank.) Ja, genau.

Angefangen haben Sie als Dokumentalist bei der «Berner Zeitung» – vermute ich richtig, dass Ihre Kolumnistentätigkeit darin wurzelt? Und was tut eigentlich ein Dokumentalist?

Ein Dokumentalist schreibt heute sinnvollerweise Satiren. Die komplexen Zusammenhänge, die er vor Google präsentieren konnte, interessieren heute nümm. Heute muss alles binär sein – oder dann keine Dividenden. Ich kann Ihre exakte Schuhgrösse googeln, aber wenn ich «Schuhproduktion» eingebe...

Sie haben während Ihrer Karriere bei verschiedenen Zeitungen insgesamt 17 Chefredaktoren erlebt. Ihre Bilanz zur Entwicklung der Printmedien der letzten drei Jahrzehnte?

Nur 17, sagen Sie? Wo haben Sie denn diese Fake-News her? Auf meine Erinnerungen drücken viel mehr Chefs! Der erste Chefredaktor, der jünger war als ich, war Andreas Durisch von der «Sonntagszeitung», seither wird es immer schlimmer. Und «Bilanz zu Printmedien 1987 bis 2017»: Was zahlen Sie für eine Dissertation? Ich dürfte noch eine schreiben!

Seit 2006 waren Sie einer der Autoren unserer Kolumne «Mundart». Ihre Art, das Berndeutsche lautgetreu zu verschriftlichen, erzürnte manche Dialekt-Heimatschützer. Haben Sie denen in der Zwischenzeit den Wind aus den Segeln nehmen können?

Am liebsten waren mir ja immer die «Lehrerinnen» und «Schulmeister», die meinten, ich sei allweg so ein Tubeli, das man mit sanfter Überzeugungsarbeit zum «guten Berndeutsch» bekehren könne. Handkehrum geben diese Leute menschlich auch Stoff für neue Kolumnen. Im Übrigen habe ich mich ja gemässigt und schreibe nur noch phonetisch, wenn ich will, dass es nicht alle auf Anhieb lesen können, also alle Tubeli, meine ich.

Stolpern Sie selber auch, wenn Sie Ihre Texte lesen? Bei Wörtern wie «jaguepmechasäge» oder «winewauppvouaffe»?

Ja, klar.

Länger als auf Dialekt haben Sie aber auf Hochdeutsch geschrieben, zuletzt den «Poller» für den «Bund». Und für die «Hydrant»-Kolumnen sind Sie 2003 mit einem Berner Literaturpreis ausgezeichnet worden. Was fällt Ihnen leichter, das Bern- oder das Schriftdeutsche?

Diese damaligen Kolumnen erschienen sogar fünf Mal wöchentlich! Das muss man sich mal vorstellen! Ich schrieb sie aber alternierend mit Pedro Lenz – was macht der heute eigentlich? Das Schriftdeutsche ist einfacher, weil es einigermassen klare Regeln gibt, die man brechen kann. Ich schreibe aber gern auch eine Mischung aus Hoch- und Berndeutsch: Als Jugendlicher habe ich den Gotthelf schier komplett verschlungen. Seine Sprachkraft finde ich gewaltig, und ich versuche mich bis heute daran zu orientieren.

Ob auf Bern- oder Schriftdeutsch: Wie wird eine Alltagsbeobachtung zu einer Schibler-Preziose? Gibt es da einen speziellen Kniff?

Hab ich einmal etwas über Alltagsbeobachtungen geschrieben? Vielleicht richtet sich ja der Alltag auch nach meinen Kolumnen, oder wie. Kniffs wende ich keine an, und wenn, würde ich sie nicht verraten. Ausser: Du musst einfach das leere Papier vollmachen.

Aber über den motorisierten Verkehr haben Sie ziemlich oft geschrieben, oder täuscht der Eindruck?

Als leidenschaftlicher Velöli interessiert mich selbstverständlich die Konkurrenz. Wobei ich ja selber ab und zu Auto fahre. Wiederkehrende Sujets wären ausserdem das viertelstündliche Nachtgebimmel der Kirchen oder die byzantinischen Pensionskassen. Früher brachte ich auch ab und zu Kochrezepte, wenn mir grad nichts anderes einfiel – im Unterschied zu vielen anderen, die in der Zeitung Rezepte copypasten, habe ich meine vorher immerhin selber probiert.

Im Gedächtnis bleiben auch Ihre Kunstfiguren – Frau Brönnimann begleitete die «Bund»-Leserschaft über Jahre, ebenso wie Frau Zuber, die Sie fürs Stadtpräsidium haben kandidieren lassen. Was machen die beiden heute?

Gute Frage. Frau Brönnimann erlebte ja am 29. November 2008 ihre offizielle Himmelfahrt. Also «erleben» tönt jetzt vielleicht blöd, aber was können wir schon wissen? Und von Frau Zuber habe ich nichts mehr gesehen, auch bei meinem letzten Besuch in der Waldau nicht. Möglicherweise irrt sie unter falscher Identität herum, als Frau Wyss zum Beispiel oder so, ich weiss nicht.

Und was wird Peter Schibler tun, wenn er nicht mehr regelmässig als Zeitungsschreiber amtet?

Wahrscheinlich das Kapital seiner Pensionskasse auf Kreuzfahrten verprassen und dann zurückkommen und Ergänzungsleistungen heuschen, wie man das ja mittlerweile kennt von diesen Rentnern. Vielleicht mache ich aber auch längere Velotouren, solange es noch geht, später dann mit dem GA zu Wanderungen, viele Schweizer Orte habe ich nämlich noch nie «live» gesehen, etwa das Matterhorn! Ah, klar, noch mehr Zeitung lesen werde ich natürlich auch.

Würden Sie uns zum Schluss noch eines Ihrer beliebten Berndeutsch-Haikus schenken?

Schmätterlingflügu

Si fasch nüt fasch ume Luft

Vergheie gfangnig



Das war jetzt natürlich völlig spontan. Hätte ich mehr Zeit gehabt zum Überlegen, wäre es noch mal besser geworden. (Der Bund)