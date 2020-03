Die Instagram-Stars und die Corona-Krise

Cristiano Ronaldo207 Millionen Follower

Zuletzt postete der Sportstar eine ernst verfasste Nachricht an seine Fans. Er spreche nicht als Fussballer zu ihnen, sondern als Vater, Bruder, Sohn, als besorgter Mensch. Er fordert seine Follower auf, sich an die Richtlinien der WHO zu halten, um so mitzuhelfen, Leben zu retten.

Ariana Grande177 Millionen Follower

Ariana Grande repostet, was andere Promis zu Corona auf Instagram stellen. Unter anderem Comedian und Schauspieler Rickey Thompson. In seinem Video fallen viele Fluchwörter über ungewaschene, keimschleudernde Hände und jene, denen sie gehören und die nicht zu Huse bleiben. In ihrer Story gibt es einen Hinweis auf die Aktion des Tänzers Donté Colley. Er zeigt vor, wie er zum Motto «Love you, stay strong» tanzt. Beiträge von Followern willkommen. Ein Meme darf auch nicht fehlen; eines, das Popsängerinnenkollegin Dua Lipa postete: ein kleines Mädchen, das alle, die sich nicht selbst isolieren, böse anschaut. Zum Schluss die Spice Girls. Jedes Spice hat einen Tipp, um gesund zu bleiben.