Das bedauernswerte Aussterben des Schweizervolkes

Die Schweiz ist ja wieder einmal ziemlich in Aufruhr. Die Gründe sind mannigfaltig: Corinne Suter spricht kein Hochdeutsch, das Rollmaterial der SBB rollt nicht, und im Schweizer Fernsehen wurde kürzlich ein Dokumentarfilm gezeigt, der das Potenzial hat, das Land aus dem biologischen Gleichgewicht zu bugsieren. Das Thema dieser Gesellschaftsstudie war die Generation Selfie, und sie ging folgendermassen: Eine Filmemacherin heftete sich einige Monate und ein paar Schönheitsoperationen lang an die Fersen junger Menschen, deren Raison d’être darin besteht, nette Bilder von sich auf die einschlägigen Portale der sozialen Medien zu stellen und sich dafür von sehr entzückten Teenagern feiern zu lassen.

Es gab sehr schöne Szenen in diesem Film. Und auch einen Dialog, der so hübsch war, dass man ihn am liebsten einrahmen möchte. Die Szene: Younes, offensichtlich ein kleiner Star in der helvetischen Selbstinszenierer-Szene, hatte einen Auftritt in einem Einkaufszentrum. Eine beachtliche Schar junger Mädchen war gekommen, um nervenschwach zu kreischen, als der Younes mit seinem Erscheinen glänzte. Die Filmemacherin begann nun ihre Recherche. Sie zwängte sich in die aufgebrachte Masse aus echauffierten Teenager­leibern und zettelte folgenden Dialog an: Filmemacherin (leicht vorwurfsvoll): «Der macht ja nur Fotos. Was bietet er euch denn?» Kinder­gruppe: (unkoordiniertes und unverständliches Geschnatter). Filmemacherin: «Was kann er denn?» Fankind 1: «Er kann Bewegungen megagut machen!» Fankind 2: «Er kann megagut bearbeiten!» Ich gebe es nicht ohne Neid zu, dass mir in meinem ganzen Dasein noch nie ein typähnliches Kompliment zugetragen worden ist.

Eine zweite schöne Szene war folgende: Younes hatte gerade ein Filmchen von sich ins Netz gesendet, in welchem er seiner Gemeinde mitteilte, dass er im Begriff sei, mit einer Kollegin eine «Chilbi» anzusteuern. Und zack, war schon wieder die Filmemacherin an seiner Seite und stellte ihre Lieblings-Sinnfragen: «Warum tust du das? Was bringt dir das?» Der Younes war zunächst ein bisschen perplex. Um Zeit zu gewinnen, gab er vor, die Frage nicht verstanden zu haben, stotterte dann ein wenig überzeugendes «Wir sagen halt immer, wo wir hingehen oder was wir so machen» ins Fernsehmikrofon. «Wieso?», hakte die Filmemacherin erbarmungslos nach. Younes (merklich verunsichert): «Das ist halt so ein Tick, den man hat.»

Beim Betrachten dieser jungen Selfie­menschen mit ihren künstlichen Duckface-Mündern, mit ihren Selbstoptimierungsticks und ihren Körperdünnmach-Apps wurde die Schweiz offenbar nachdenklich. In den Kommentarspalten zur Sendung kündigten nicht wenige an, den Plan, Kinder in die Welt zu stellen, nach Durchsicht dieses Films für immer und ewig aufgeben zu wollen. Es sei eine unechte und schlechte Welt, die da gezeigt worden sei, erschreckend sei das, und eine solche Welt müsse man unbedingt mit einem Kindernachwuchsstopp belegen.

Ich hatte das Gefühl, dass ich den Film einigermassen gut verkraftet hatte. Ich rang mich zur Meinung durch, dass das exzessive Herstellen fotografischer Selbstporträts keine unmittelbare Gefahr für das Wohl des Vaterlandes darstellt. Aber irgendwie war mir wohl diese Filmemacherin ein bisschen unheimlich. Jedenfalls ist sie mir in letzter Zeit des Öftern vor dem geistigen Auge erschienen. Als ich beispielsweise kürzlich auf dem Fernsehsofa in angespannter Körperhaltung und unter Aufbringung erstaunlicher emotionaler Empathie die WM-Fahrt von Wendy Holdener mitverfolgte, stand sie plötzlich neben mir, mit verschränkten Armen und strengem Gesicht. Und sie stellte ihre Gewissensfragen: «Warum tust du das? Was bringt dir das?» Ich hatte keine gute Antwort parat. «Das ist unser Wendy», stammelte ich. «Und sie kann Bewegungen megagut machen.»

Die Filmemacherin machte ein sehr ernstes Gesicht.

(Der Bund)