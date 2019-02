Content und Kalbsplätzli

Jetzt ist Inhalt doch schon seit längerem König, oder wie es die heutigen Marketingabteilungen predigen: content is king. Erst wenn die sozialen Medien brummen, wenn der Hashtag trendet, die Website performt, wenn die Conversions steigen und das User-Engagement stimmt, dann ist eine Kampagne richtig lanciert.

Nun wissen wir aber auch: Je ansprechender die Inhalte daherkommen, die wir ins Netz stellen, desto problematischer entwickeln sich unsere Erwartungen an die Wirklichkeit. Das zeigt anschaulich der Fall eines amerikanischen Jungunternehmers, der vor zwei Jahren einen Luxus-Anlass, das Fyre Festival, auf einer einsamen Insel in den Bahamas aufziehen wollte. Der Grossteil des Budgets floss anscheinend in ein Hochglanzvideo, das von mehreren Influencern verbreitet wurde, und nicht nur namhafte Bands, sondern auch private Strandvillen und Jachten sowie die Anwesenheit einiger braungebrannter Instagram-Berühmtheiten versprach.

Nur eben stimmte dann leider nichts daran. Wie sich ein paar Monate später bei der Auskundschaftung des Festivalgeländes durch eine Meute vergnügungshungriger Gäste herausstellte, war die Insel alles andere als unbewohnt; statt Villen standen da undichte Zelte, es gab kein exquisites Catering, sondern schnöde Käsesandwiches, und Stars waren auch keine vor Ort. Das Internet war voller Hohn über die schwerreichen Millennials, die angeflogen kamen, um sich im Überfluss zu sonnen, aber stattdessen nur nasse Matratzen vorfanden.

Es ist eine Story mit so viel filmischem Potenzial, dass kürzlich gleich zwei Dokumentationen auf unterschiedlichen Streaming-Plattformen erschienen sind. Aber man muss ja eigentlich gar nicht bis auf die Bahamas, um sich vom aufgehübschten Schein des Internets täuschen zu lassen. In meinem Quartier zum Beispiel gibt es seit einiger Zeit diesen trendigen Metzgerladen, der mit dem Slogan «Fleisch ist Liebe» wirbt. Ohne Journalismus keine Freiheit, ohne Fleisch keine Liebe? Aber ich schweife ab. Jedenfalls spült das Geschäft der Instagram-Abonnentin immer wieder knackige Würste und saftige Koteletts in den Feed, sodass unweigerlich Fleischeslust aufkommt.

Die Wirkungskraft von Fotofiltern bekommt man dann bei einem Besuch vor Ort schlagartig zu spüren. Nicht, dass man mutwillig getäuscht wurde. Aber irgendwie liegt das Fleisch hier in der kalten Auslage doch einen Tick trostloser herum. Nur: Was hat man denn erwartet? Einen korpulenten Fleischer, der mit blutiger Schürze aus dem Hinterbereich des Ladens tritt, Lyonerscheiben an die wartenden Kunden verteilt und einem mit hemdsärmeligem Metzger-Charme ein Steak aufschwatzt, obwohl man eigentlich nur Kalbsplätzli wollte? Das wäre immerhin eine authentische Quartiermetzger-Experience.

Gänzlich glaubhaft war auch die Wendung, zu der es während der medialen Nachwirkungen des Fyre Festival kam. Der Sänger und Gitarrist Matt Skiba, der ursprünglich mit seiner Spass-Punk-Band Blink-182 an der Veranstaltung auftreten sollte, gab den wahren Grund für das Scheitern des Festivals bekannt. Nicht an den leeren Versprechungen seitens der Verantwortlichen lag es, nicht an mieser Organisation. Nein, er selbst habe den Anlass verhext und damit das ganze Fiasko verursacht. Man könne ihm gerne die Schuld geben.

Mir macht das Hoffnung, denn vielleicht ist ja bald Verantwortungs- bewusstsein King. Wobei, mich gelüstet jetzt eher nach Kalbsplätzli.

(Der Bund)