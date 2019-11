Die Zukunft im Noppenanzug

Was hätte die Karriere von James Dean wohl für Wendungen genommen, wäre er 1955 nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen? Vielleicht würde er heute, mit 88 Jahren, Werbung für E-Zigaretten machen. Oder, was wahrscheinlicher ist: Er hätte in den 80ern nach einem Interview über seinen neuen Kinofilm (eine Liebeskomödie mit Meg Ryan) zum hundertsten Mal die Frage beantworten müssen, wie sich für den Prototypen des jungen Rebellen das Alter so anfühle. Und danach entschieden, sich ab sofort nur noch seiner Black-Angus-Rinderzucht zu widmen.