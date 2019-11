«Die Welt hat aufgehört, realistisch zu sein»

Da schob sich unvermutet beim Schreiben eine zweite Ebene in den Roman: Ein indischstämmiger Autor der C-Liga, selbst todkrank und verstritten mit seiner krebskranken Schwester, hat den siechen Möchtegern-Quichotte erfunden, der sich wiederum Sancho erfindet. Dieser seinerseits möchte unbedingt ein richtiger Mensch werden – und sucht nach einem gottgleichen Autor hinter allem.

Magie statt Baupläne

«Eigentlich kann ich verschachtelte Metafiktionen nicht ausstehen. Als sich diese Storyline mit dem gescheiterten Autor in den Computer einschlich, dachte ich erst: Seltsam, das muss zu einem anderen Buch gehören. Aber die zwei Geschichten haben sich zunehmend verschlungen. Sie beleuchten sich gegenseitig – und verraten etwas über den Schöpfungsprozess: wie sich in der Literatur Biografisches, Recherchiertes und Imaginiertes verbindet. Das ist komplett anders als die Fakes in den Social-Media-Kanälen oder die Pseudo-Realitäten von Celebrities. In ‹Quichotte› werden dieselben Fragen mal in satirisch-komödiantischem Dur durchgespielt, mal in tragischem Moll. Und ich bin hingerissen von den Überraschungen beim Schreiben! Früher entwarf ich Romane wie ein Architekt bis ins kleinste Detail. Inzwischen dagegen fesselt mich gerade die Magie der Kreation. Am Abend überlege ich jeweils, wie ich am nächsten Tag fortfahre. Um neun Uhr morgens setze ich mich dann ans Pult und lasse mich verzaubern.»

Das Buchcover des neuen Romans, der nun bei Bertelsmann erschienen ist. (Aus dem Englischen von Sabine Herting. 465 S., ca. 30 Fr.)

Salman Rushdie, der Humanist

An seiner Arbeit hielt Salman Rushdie immer fest – auch, als der iranische Ayatollah Khomeini 1989 wegen des Romans «Satanische Verse» seinen Tod forderte. Ein Rushdie-Übersetzer wurde ermordet, und der Autor lebte jahrelang in Grossbritannien unter falschem Namen, mit Polizeischutz: eine Existenz, die er im Band «Joseph Anton» (2012) schilderte. 1998 entzog der Iran der Fatwa die Unterstützung; offiziell gilt sie aber bis heute, das Kopfgeld soll sich auf über 3 Millionen Dollar belaufen. Auch die Al-Qaida-Todesliste von 2010 führte seinen Namen.

Salman Rushdie spricht und schreibt trotzdem, seit Ende 1999 von den USA aus. Er habe es schätzen gelernt, dass es dort für die Redefreiheit kaum Einschränkungen gibt. Der Schriftsteller wurde nicht nur mit vielen Literaturpreisen wie dem Booker Prize für «Mitternachtskinder» (1981) geehrt, sondern auch für seinen Einsatz für freie Rede und freie Kunst. Er verteidigte diese sogar, als es um einen blutigen Film ging, der seine Person schmähte («International Guerrillas»). Die American Humanist Association wählte Rushdie 2019 zum «Humanist of the Year», und in Zürich erhielt er jetzt von der Freidenker-Vereinigung der Schweiz den Freidenkerpreis. Bei der Veranstaltung erläuterte er seine Sicht.

Das beweiskräftige Schinkensandwich

«Theoretisch waren wir Muslime. Aber meine Mutter lehrte uns nur eine einzige Glaubensregel: ‹Iss kein Schwein!›. Als ich dann nach England ins Internat kam, kaufte ich mir ein Schinkensandwich und ass es. Nichts geschah. Das bewies mir ein für allemal die Nicht-Existenz Gottes. Wir wuchsen säkular auf, meine Schwestern trugen nie Kopftuch, ich hatte auch nie das Bedürfnis nach einem Gott. Ich kann aber nachvollziehen, wenn man sich in der sich rasant ändernden Welt an ewigen Dingen festklammern will wie an einem Stück Holz in der Flut. Religionen sollen ja zwei Fragen beantworten: «Woher kommen wir?» Und: «Wie sollen wir leben?» Bloss: Die religiösen Ursprungsmythen sind zwar hinreissende Geschichten, aber sachlich völlig falsch. Und die Ethik ist nicht gottgegeben, sondern der Debatte unterworfen wie alles. Kein Priester hat einen direkten Draht nach oben und kann diskussionslos verkünden, was das Richtige ist. Es braucht keinen Gott, um einen Sinn für Moral zu spüren und Regeln aufzustellen. Es ist umgekehrt: Der uns innewohnende Sinn für moralisches Handeln macht, dass wir problematische Verhaltensweisen infrage stellen – und manche lässt er eben auch an einen Gott glauben.»