Die Welt auf Schweizer Tellern

Das Essen auf dem Teller ist meist auch ein Statement. Heute führen Wurst und weit gereiste Früchte zu langen Diskussionen über Klimawandel und Globalisierung.

Mitten im Kalten Krieg war das anders: Kalbfleisch und Ananas aus der Büchse zeugten von Weltläufigkeit und Konsumlust, und sie fanden zusammen in einem Gericht, das eine Zeit lang so populär ist, dass man in der Deutschschweiz an ihm nicht vorbeikommt: dem Riz Casimir. Kein Sport- und Ferienlager, in dem am Abschlussabend den Jugendlichen nicht «Riis Kasimir» offeriert wird. Kein Geburtstag oder Sonntagsbesuch bei den Eltern, an dem die Familie nicht gelbe Flecken auf Tischtuch und Servietten hinterlässt.