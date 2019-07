Die Totentänzerinnen

Trauernd wippen sie hin und her, ihre Körper beugen sich über den mit Stickern vollgepflasterten Sarg aus rohem Holz. Zwischen den Blütengirlanden hindurch lugen bizarr geschminkte Gesichter. Die Wesen singsangen sich in den Trancezustand, und die Shrutibox steuert die passenden Meditationsklischee-Klänge bei. Aber lange wird hier nicht gefackelt: Kaum ist der Blütenvorhang zur Seite geknüpft, wird der Sarg von den vier Schwestern (Aedín Walsh, Newa Grawit, Martina Momo Kunz, Carolin Jakoby) in die Manege bugsiert und zum Gokart umgewandelt. Das sind keine herzigen Mädchen, sondern blutrünstige Bestien.