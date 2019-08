Die Pestalozzi-Schüleragenda wird literarisch

Einen ganzen Roman schreiben, in dem der Buchstabe e nicht ein einziges Mal vorkommt. Geht das überhaupt? Ja, ein Mitglied der französischen Autorengruppe Oulipo hat es gemacht – der Devise folgend, dass eine Spracherweiterung gerade durch strenge Regeln möglich ist. Im Beitrag zu dieser Form des Sprachspiels in der neuen Pestalozzi-Schüleragenda werden natürlich auch die Lesenden aufgefordert, es mit einem sogenannten Lipogramm gleichzutun. Oder das «Wörterbuch»-Experiment zu wagen: Man schlage eine zufällige Seite auf und notiere das erste Wort, das einen anspringt. Auf diese Weise werden weitere Wörter gesammelt, die dann alle in einem Text vorkommen müssen.