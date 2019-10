Die nöii Agenda

So öppis füehrt würklech direkt i d Chuchi vom Tüfu, wo me när säuber am Grill dräiht imene ändlose Kreis vo Frage, wius ja wäg de Tier u em Klima eigentlech scho viu besser wär, ke Fleisch, aber vo dr Ernährig här haut viellech glich o vo Vorteu, we me Fleisch, u de het me Fleisch ja o eifach gärn, was aber no lang ke Grund isch, witer Fleisch u so witer u so witer.

***

Nei, e Mönsch, wo nach x Therapie no gäng glich unfähig isch, sich für oder gäge öppis zentscheide, dä bruucht im Läbe klari Schtrukture. U a die muess er sech haute, o im Chline. Zum Bischpiu, wenn är sini nöii Agenda chouft. Ja, de chouft är äbe Afangs Oktober genau die Agenda, wo ner scho letschts Jahr Afangs Oktober het chouft. U schribt sech när dr Termin für e Chouf vo dr nöie Agenda im nächschte Jahr grad aus erschts i die nöi koufti Agenda iche u hautet sech när o dra u fat um Himmusgottswiue nid scho Änds September im Lade i de nöie Agendene afa umeschnöigge, wiu de chönnt er ja die Agenda o scho denn, Änds Septämber choufe schtatt erscht im Oktober, u müesst sech auso entscheide, öb er die Agenda jetz scho söu choufe oder glich erscht schpäter.

Scho isch sie da, die Unsicherheit, wo sech jetz usbreitet wie ne Virus.

Ja u wohär söu är wüsse, was richtig isch u was nid? U sech eifach säge, es chömm nid so druf ab, öb me die Agenda jetz Änds September oder erscht Afangs Oktober chouft, das hiuft natürlech o nüt. Ja wohär weiss me de, dass e nid so drufabchunnt?

U natürlech, ziemlech sicher isch me da scho wieder zmitts drin i sire notorische Entscheidigsschwächi u ziemlech sicher dr einzig Mönsch uf däm Planet, wo sech länger aus zwo Sekunde überleit, was dr richtig Zitpunkt füre Chouf vor nöie Agenda isch.

U gliich isch es scho passiert, scho isch sie da, die Unsicherheit, wo sech jetz usbreitet wie ne Virus, scho cha me nümm angersch, scho muess me dr Gedanke dänke, dass es ja, we me nümm sicher isch, was dr Richtig Zitpunkt isch für die Agenda, o nümm so ganz sicher cha si, was de überhoupt die richtige Agenda sig, wo me sött choufe.

***

Warum blibt me eigentlech bi dere einte Agenda, wo me sit Jahre chouft? U natürlech, ei Grund, isch d Schtruktur, wo das git, dr medizinisch u läbenspraktisch Nutze, dass me so nid ine Entscheidigssituation iche chunnt, wo eim heillos überfordert. Aber längt das? Isch dä Vorteu würklech grösser aus der müglech Nachteu, dass me sit Jahre eventuell gar nid die Agenda chouft, wo me würklech bruucht? Wo würklech zu eim passt? Aber was heisst das jetz wieder, en Agenda, wo würklech zu eim passt? Gits das überhoupt?

U würd nid viellech viu besser zu eim passe, ke Agenda zha, mau echli spontan dsi u nid gäng aues zverplane? Obwou me natürlech aus Mönsch, wo unheilbar mit sire Entscheidigsschwächi muess Läbe, sis Läbe muess plane, wiu me süsch gar nid zum Läbe würd cho vor luter Frage, wie me söu läbe. Vo dert här dörft me aus Entscheidigsphobiker eigentlech druf vertroue, dass me en Agenda bruucht, ja überläbensnotwändig uf sone Agenda agwise isch.

Aber we me jetz so sicher wär, dass d Entscheig, en Agenda z choufe, richtig isch, de wär me doch eigentlech gar ke Entscheidigsphobiker me u chönnt de äbe glich wieder nid so sicher si? Oder gliich nid?