Die Liebe, die alle teilen (tschsch, tschsch!)

Aber: «Grillieren macht durstig», verkündet da Beats Kumpel und fischt sich eine Dose aus der Kühlbox. «Jetzt ein kühles Bier! Aber nicht irgendeines. Sondern kunstvoll gebraute Schätze aus der ganzen Welt.» Und während sich die Männer zuprosten, schwenkt der Blick nach drüben. «In aller Ruhe reden, lachen und geniessen. Das geht auch am Grill», tönt es aus der Ecke, wo die Frauen stehen. «Auf den Rost kommen vegetarische Köstlichkeiten mit orientalischer Note», sagt die Blonde, die sich ein Tuch mit Muschel-Applikation in die Haare geknotet hat. «Und für fruchtige Erfrischung ist auch gesorgt», ergänzt ihre Freundin, die sich gerade über ihre grillierten Blumenkohl­scheiben hermacht. «Ketchup ist mein Gemüse», findet dagegen Mia R. Und Yves meint, er schmelze bei Grillkäse.

«Jeder hat seine ganz eigenen Grill­regeln», sagt da eine versöhnliche Stimme aus dem Hintergrund. «Aber alle teilen die gleiche Liebe zum Grill.» Allgemeines Nicken. Darauf muss doch angestossen werden! «Beim Grilltreff unter Freundinnen geht es geschmackvoll zu. Auch bei den Drinks», sagt die Gastgeberin, als sie eine weitere Runde ausschenkt. «Prickelnde Vielfalt von Cider bis Champagner.» Das ist allerdings nicht Matteos Ding: Er brennt für Cervelat und löscht mit Bier.

Armin riecht sogar, dass Peter eine neue Flamme hat – aber nicht die, auf der gerade sein Poulet schwarz wird.

Halt, wer taucht denn in diesem Moment auf? Es ist ein älterer Herr mit imposantem grauem Bart, der seine Nase kräuselt und nach den Düften schnuppert, die vom Grill her kommen. Ah klar, es ist Armin, der Mann mit dem einzigartigen Spürsinn für Gegrilltes! Er riecht, was bei Gerbers von nebenan auf dem Rost liegt, er erkennt Sandras selbst gemachte Marinade sogar durch die Thuja-Hecke hindurch, und seiner Nase entgeht auch nicht, dass Peter eine neue Flamme hat – natürlich nicht die, auf der seine Poulet­schnitzel gerade schwarz werden, sondern die Blonde, die ihm gegenüber sitzt!

Aber halb so schlimm, schliesslich arbeitet Armin an der Fleischtheke und zaubert flugs ein neues Poulet für den armen Peter hervor. «Wenden nicht vergessen», sagt Armin scherzhaft, «tschsch, tschsch!»

Und da wäre noch Darko. Er hat für jeden Geschmack etwas dabei, Würste für die Fussballkollegen, die Marinade nach Familientradition fürs Grosi, und für die Frauenrunde bepinselt er noch rasch eine Aubergine mit Olivenöl. «Fleisch ist nicht so meins», sagt er und erntet bewundernde Blicke.

«Was gibt es Schöneres als die Feuerküche im Freien? Grillieren steht für Geselligkeit schlechthin.» Da sind sich alle einig. Flamme, marsch!

