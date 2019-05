Die Leichen im Keller der Malerin

Die Leichen im Keller interessieren von Wulffen. Seien es die grossen Leichen der Geschichte oder seien es die kleinen des eigenen Lebens, Insekten zum Beispiel, die man als Kind gequält und an ihrem Leiden ethisches Empfinden entwickelt hat. Ihnen widmet von Wulffen in ihrer Ausstellung in der Kunsthalle einen ganzen Saal, denn ob in der neunten oder in ihrer ersten Kunst, der Malerei: Amelie von Wulffen ist eine grosse Erzählerin des Verschütteten und Verdunkelten.

Bimpfi der Pilz

Um das loszuwerden, malt sich kreuz und quer durch die Kunstgeschichte. Sie bleibt zwar immer gegenständlich, legt sich aber stilistisch nicht fest. Ihre Malerei ist fulminant, ebenso symbolisch wie subjektiv, fesselnd. Es gibt Familienszenen, Tischgesellschaften, Kinderträume, Kinderalbträume und mehr als einen Grossbrand. Von Wulffen malt auf Leinwand, auf Papier, auf Holz, collagiert Oberflächen oder zerreisst sie mit Krakelee. Man sieht Fabelwesen, die Künstlerin als Kind, den jungen John Travolta und viele, viele böse Katzen.

Von Wulffens Humor ist ebenso schwarz wie die Romantik, die sie zitiert. Jedenfalls in den in Bern zu sehenden Arbeiten, es sind etwa 80, die in den letzten fünf Jahren fertig geworden sind. Bekannt wurde die 1966 in der Oberpfalz geborene von Wulffen um die Jahrtausendwende, als sie einen zügigen Aufstieg hinlegte, der sie unter anderem an die Biennale Venedig führte. Heute gilt sie als eine der wichtigsten deutschen Malerinnen ihrer Generation – die Männer sind selbstverständlich mit gemeint. Die Ausstellung in der Kunsthalle bestätigt diesen Ruf. Neben den meist grossformatigen Malereien fungieren Möbel als Ankerpunkte dieses bemerkenswert emotionalen Parcours, wo doch grosse Gefühle in der Gegenwartskunst eine ziemliche Seltenheit sind.

Heimat ist ein Problem

Die Einrichtungsstücke führen in eine scheinbar vergangene, auf unheimliche Weise aber immer noch reale Welt der Erinnerung. Zwei Chaiselongues mit integrierten Zeichnungen eines Nazi-Malers (der nach dem Krieg die Hakenkreuze wegradierte), zwei Bauernschränke, früher Mitgift der Töchter, wenn sie zum Heiraten das Heim verliessen, in einem die Miniatur eines jüdischen Friedhofs. Der andere im Stil der Bauernmalerei verziert, und zwar mit der Startseite von Netflix, ein Zuhause der reinen Konstruktionen.

Man sieht: Heimat ist ein Problem, Herkunft ist Stoff für gute Kunst. Prägnant in einem Ensemble aus Klavier, Kinderbett und Beichtstuhl, eng aneinandergeschoben wie eine kleine Burg, in die man sich zum Lesen zurückzieht, tiefschwarz, darüber aber bemalt, wie ein Leuchten von woanders. «The Unjudged Bimpfi» heisst die Installation, nach dem Kinderbuch «Der verkannte Bimpfi» von Ida Bohatta Morpurgo um einen zu Unrecht verdächtigen Pilz.