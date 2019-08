Die Hölle ist eine ausgelassene Party

Das Berner Symphonieorchester, angeführt von Chefdirigent Mario Venzago sowie – auf einer mobilen Vorbühne platziert – den hauseigenen Perkussionisten Peter Fleischlin und Michael Meinen, experimentiert mit «Spices», einem Werk des 1975 in Tel Aviv geborenen ­Avner Dorman: Ungewohnte Töne entführen in entlegene Gefilde, bevor der Schlussakkord als Echo zum Spielball der umliegenden Sandsteinfassaden wird und die bedrohlich schwingende Vorbühne wieder zur Ruhe kommt.

Später verschlucken die Häuser das letzte Sonnenlicht, der Platz ist ebenso randvoll wie die dezent ausgeleuchtete Bühne, Orchester und Dirigent gehen ohne Umschweife beherzt zur Sache. Die Melodien aus der Ouvertüre zu «Carmen», deren Berner Inszenierung am kommenden Freitag wieder aufgenommen wird, sind derart geläufig, dass man sie kennt, ohne es zu wissen – ein geschickter Einstieg. Überhaupt hat Venzago ein ausgeklügeltes Programm kreiert, das Dormans faszinierende Partitur mit variantenreichen Operneröffnungen umrahmt und die frisch aus der Sommerpause zurückgekehrten Musizierenden in bester Spiellaune zeigt.

Betörendes Minidrama

Dies gilt besonders für die gelungenen solistischen Einlagen, etwa von Bernhard Röthlisbergers Klarinette oder Konzertmeister David Guerchovitch, der Verdis «Don Carlos»-Ausschnitte mit feinem Klanggespür als betörendes Minidrama gestaltet – abgesehen davon, dass nebst der Sologeige auch die meisten anderen Instrumente formidabel abgemischt sind. Einzig bei den Celli beschleicht einen mitunter das Gefühl, man höre einer Konserve zu. Fleischlins und Meinens hypnotisierendes Marimbaduett, ein – angesichts der vertrackten Rhythmik – physischer und musikalischer Kraftakt, löst kollektive Begeisterung aus; die Begleitung scheint mit dem Tempo der Schlagzeuger indes nicht immer mitzuhalten.

Der künstlerische Höhepunkt des Abends, den Venzago kurzweilig und frech moderiert, folgt auf dem Fuss, als die Einleitungen zu «Zauberflöte» und «Tannhäuser» eindrücklich demonstrieren, auf welch unterschiedliche Weise zwei Komponisten die Köpfe der Zuhörenden mit Bildern anzureichern verstehen, noch bevor eine einzige Silbe gesungen ist. Mozarts so berührende wie treibende Ouvertüre, ein Musterbeispiel an kompositorischer Ökonomie, mündet in einem Dreiklang, der als monumentales Fragezeichen über den Geheimnissen der nachfolgenden Handlung schwebt, während Wagners grandiose Tonschichtungen, einen unentrinnbaren Sog erzeugend, den emotionalen Konflikt der Oper eigentlich schon zu Ende erzählen.

Umwerfende Gassenhauer

Derweil richtet es sich das Orchester scheinbar mühelos in den diversen Klangsprachen und Stilen ein, was nicht minder umwerfend ist als die abschliessenden, unvermeidlichen Gassenhauer. Mit Offenbachs Orpheus die Hölle zu erkunden, gleicht dabei natürlich keinem beängstigenden Wagnis, sondern einer ziemlich ausgelassenen Party, und an einer ebensolchen wähnt man sich, nachdem das Licht aus und das Orchester längst verschwunden ist – für den Moment: Die Spielzeit fängt ja zum Glück gerade erst an.