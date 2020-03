«Die grösste Geschichte aller Zeiten» – aktuell in Essen

Frau Pfarrer: Also, Kinder, wer von euch kann sich noch erinnern: Wie war das an Ostern? Warum gibt es diesen Feiertag?

Melissa: Ich weiss es! Dann kommt der Osterhase, plündert die Migros und bringt den Kindern Nester voller Schokolade. Ich glaube, das ist ein Symbol dafür, dass sich die Natur gegen den Kapitalismus wehren soll.

Frau Pfarrer: Oh, Melissa, du warst offensichtlich nicht da letzte Woche, also nein, wir haben etwas ganz anderes besprochen... Sonst jemand? Leo? Nein? Paula? Oder du, David?

«Stell dir vor, wie geil ist das denn? Da steht Jesus und singt ‹Nur noch kurz die Welt retten›.»

David: Hmm, also, ich glaube, das heisst Passionsgeschichte. Jesus wird von den Römern verurteilt und muss ein Kreuz durch die ganze Stadt tragen. Dann wird er daran aufgehängt und stirbt. Aber an Ostern weckt ihn Gott wieder.

Frau Pfarrer: Sehr gut, David!

David: Und das findet in Essen statt, das ist eine Stadt in Deutschland.

Frau Pfarrer: Essen? Also wie meinst du jetzt, David? Nein, das war doch Jerusalem, die Via Dolorosa, weisst du nicht mehr?

David: Nein, ich bin ganz sicher, dass das in Essen ist. Und kennen Sie Alexander Klaws, er war der Erste, der DSDS gewonnen hat, da war ich noch gar nicht geboren, aber meine Eltern haben mir davon erzählt.

Frau Pfarrer: DSDS?

David: «Deutschland sucht den Superstar», wo alle so komisch angezogen sind und einem alten blonden Mann vorsingen. Jedenfalls, dieser Alexander Klaws, der wird nun in Essen ans Kreuz gehängt und dabei gefilmt. Und da sind auch noch andere, die man aus dem Fernsehen kennt, aus dem Dschungelcamp und so, die spielen die Apostel, und alle singen deutsche Popsongs dazu. Das wird dann auf RTL live ausgestrahlt.