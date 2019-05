Die beste Art, einen Strand verschwinden zu lassen

Es ist dann trotzdem passiert. Wegen «The Beach», des Films von Danny Boyle, in dem ein «Milchgesicht» («Spiegel») namens Leonardo DiCaprio die Hauptrolle mit seiner ganzen Aus- und Eindruckslosigkeit füllte. 2008 zählte man nämlich noch keine 200 Tagesbesucher auf dem Strand Maya Bay, wo der Film über den Milchgesichtsrucksacktouristen gedreht worden war. Zehn Jahre später: 3500. Aber nur im Schnitt. Tagesrekord zuletzt: 5000 Leute an einem Strand, der nur 15 Meter breit und 250 Meter lang ist. Ein Streifchen Sand zwischen dem haifischverseuchten Meer und senkrecht aufragenden Kalksteinfelsen.

Dabei hatte das alles doch ein bisschen paradiesischer ausgesehen, in der Realität. Also im Film. Tatsächlich: Als seinerzeit die Kolonnen aus Hollywood anrückten, hatten sie auch einen Bulldozer dabei. Der planierte den Strand, damit er grosszügiger aussah. Aus demselben Grund liess 20th Century Fox einen Teil der Palmen und Grasflächen entfernen, sehr zum Missfallen der Einheimischen. Schliesslich verschönerte man auch die Felskulisse digital in der Postproduktion.

Aber offenbar störte das die ganzen Touristen nicht. (In Wahrheit ist ja auch der Film gar nicht so schlecht, wie alle behaupten.) Zudem war es ihnen auch egal, dass sie einander auf die Füsse traten statt auf den goldenen Sand. Und dass im Meer statt Zierfischen Plastikabfälle schwammen und die Korallen eingingen und die ganze Aussicht verstellt war, nämlich mit den Touristenbooten, die sich vor der Insel Koh Phi Phi drängelten wie auf einem Bahnhofsparkplatz. Es war, als ob die Menschenmassen jenen postmodernsten Pariser Philosophen Recht geben wollten, die schon vor langem die Eroberung der Welt durch die Fiktionen prognostiziert hatten. Etwa Monsieur Baudrillard, der so aufgeregt von der «Ermordung der Realität» berichtet hatte, von der «Agonie des Wirklichen» und vom Zeitalter der «reinen Simulation».

Genau das war ja auch schon vorgekommen. Wegen «Harry Potter» wuchs die globale Nachfrage nach Eulen bis zur Bedrohung einzelner Arten. Dann sorgte der Ansturm auf die realen Clownfische im realen Pazifik nach «Findet Nemo» dafür, dass der Inselstaat Vanuatu die Welt alarmierte. Wobei unter dem fiktionsinduzierten Overtourism mittlerweile auch mittelalterliche Städte wie Dubrovnik leiden (wegen «Game of Thrones»). Oder eine isländische Schlucht namens Fjaorargljufur (wegen Justin Bieber, der das Video zu «I’ll Show You» à tout prix hier aufnehmen wollte).

Und Maya Bay? Die Schlagzeilen: «Thailand schliesst Traumstrand aus ‹The Beach›» (31. Mai 2018). «Thailändischer Traumstrand bleibt noch länger geschlossen» (27. September 2018). «Bleibt der Traumstrand jahrelang geschlossen?» (2. Oktober 2018). «Traumstrand wird für unbestimmte Zeit geschlossen» (3. Oktober 2018). «Bucht bleibt gesperrt» (10. Mai 2019).

Gesperrt? Verschwunden, in eine andere, wirklich geheime Realität. Und so gerettet. Einer der letzten Touristen, die den Ort vor einem Jahr sahen, war ein Mann namens Shi Pengfei. Der Deutschen Presseagentur erklärte er, er habe keine Ahnung gehabt, dass dort so viele Leute sein würden.