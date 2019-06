«Die Alpen sind zum Spielplatz geworden»

Frau Boscani Leoni, Berge oder Meer?

Beides. Ich bin Tessinerin, und in unserer Familie waren meist Ferien am Strand in Italien angesagt. Aber mein Vater war Italiener und hat saisonal als Maître d’Hôtel in St. Moritz gearbeitet, wo ich jeweils meine Skiferien verbracht habe. Natürlich hat mich die Berglandschaft beeindruckt. Aber fast noch mehr hat mich die soziale Ungleichheit beschäftigt, wie sie im Gegensatz zwischen dem Fünfsternluxus der Hotels und den italienischen Bediensteten zum Ausdruck kam.