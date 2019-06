Das neue Schweizer Festival: viel Bling, wenig Leute

Es geht in der Musik ja gerade ein bisschen zu und her wie im Spitzensport: Es wird Doping betrieben in Form von eingekauften Streaming- oder Video-Views, man verschafft sich Wettbewerbsvorteile, indem man sich Chart-Platzierungen ergaunert – und neuerdings sind da offensichtlich auch arabische Scheichs im Spiel, denen es gefällt, ihren Reichtum in sündhaft teure Festivals zu investieren.